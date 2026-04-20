Lífið

Daði Freyr og Gugusar koma fram á Hálendishátíð

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Daði Freyr og Gugusar eru meðal þeirra sem koma fram á Hálendishátíðinni í Iðnó næstkomandi fimmtudag.
Það verður líf og fjör í Iðnó á sumardaginn fyrsta þegar Hálendishátíðin verður haldin með stæl. Úrvalslið íslenskra tónlistarmanna kemur fram í þágu náttúrunnar.

Í fréttatilkynningu segir:

„Hálendishátíðin er hluti af stærra átaki Landverndar til að vekja athygli á verndun íslenskrar náttúru og skapa samstöðu um að tryggja að komandi kynslóðir fái að njóta hennar óspilltrar. Við trúum því að tónlist hafi einstakan mátt til að snerta hjörtu og hvetja til aðgerða. 

Þetta verður þriðja hálendishátíð Landverndar en húsið opnar klukkan 19:30 en hátíðin byrjar 20:00.“

Úrvalslið íslenskra tónlistarmanna stígur á stokk á fimmtudag.

Skipuleggjendur segja mikla tónlistarveislu í vændum þar sem gestir mega búast við því að stíga trylltan dans. Fram koma Biggi veira, Gugusar, Kusk og Óviti, Daði Freyr og Lúpína. Hér má nálgast nánari upplýsingar. 

