„Eins vil ég ítreka að það er gildandi samningur og ég kann því afar illa við fyrirsögn um að ég sé of upptekin að funda. Það er bara ótrúlega skrítið. Sér í lagi þegar við erum með gildandi samning.“
Þetta segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, í samtali við fréttastofu innt eftir viðbrögðum við yfirvofandi örlögum Foreldrahúss.
Foreldrahús mun loka starfsemi sinni að öllu óbreyttu þann fyrsta maí. Úrræðið tekur á móti rúmlega 1500 foreldrum ár hvert í ráðgjöf vegna vímuefnavanda um sex hundruð ungmenna . Um er að ræða snemmtæka íhlutun til að koma í veg fyrir að börn leiðist í vímuefnanotkun.
Stofnaður hefur verið undirskriftarlisti í því skyni að reyna að bjarga starfseminni með stuðningi frá stjórnvöldum.
Framkvæmdastjóri Foreldrahúss hefur sagt Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, of upptekna til að funda með forsvarsmönnum úrræðisins.
Inga segir það fjarri lagi í samtali við fréttastofu.
„Við erum nú enn þá með gildandi samning við Foreldrahús þar sem mennta- og barnamálaráðuneytið veitti 12,5 milljóna króna styrk í starfsemina sem í rauninni gildir til 3. september næstkomandi. Þau hafa verið hvött til að sækja um eins og gengur og umsóknin hljóðaði upp á 100 milljónir króna,“ segir Inga sem bætir við að það hafi áður komið fram að það kosti 60 milljónir að halda úti starfseminni.
Hún segir það ekki hafa komið til skoðunar að finna einhvers konar málamiðlun.
„Þetta hefur ekki farið lengra. Það er bara þannig. Ef ég segi alveg eins og er þá finnst mér það eðlilegasti hlutur í heimi að hvetja sveitarfélögin til að taka utan um þessa forvarna- og fyrsta stigs þjónustu. Þar sem við ákváðum ný ríkisstjórn að taka utan um þriðja stigs vandann, sem er gífurlega kostnaðarsamur fyrir sveitarfélögin. Þannig lítum við á málin. Eins vil ég ítreka að það er gildandi samningur og ég kann því afar illa við fyrirsögn um að ég sé of upptekin að funda. Það er bara ótrúlega skrítið. Sér í lagi þegar við erum með gildandi samning.“
Hún tekur fram að starfsemi foreldrahúss sé einkar mikilvæg og verðug þjónusta. Hún vonar að þau finni leið til að starfsemin geti haldið áfram.
„Þetta er svona snemmtæk íhlutun og forvörn fyrir börnin okkar. Það er verið að grípa börnin okkar í Foreldrahúsum áður en þau eru komin það langt í sínum erfiðleikum að þurfa að fara á Stuðla eða nýta sér þriðja stigs þjónustu ríkisins. Það eru einhver sveitarfélög sem hafa þegar gripið inn í og hafa verið að niðurgreiða viðtalstíma. Hver og einn tími kostar 22 þúsund krónur hjá Foreldrahúsi. Það sést náttúrulega að það er ekki á færi allra að greiða 22 þúsund krónur fyrir viðtal ef það er ekki niðurgreitt. Í þessu tilviki er þetta að okkar mati frekar á höndum sveitarfélaganna þar sem þetta er forvörn og fyrsta stigs þjónusta.“
Hún hvetur sveitarfélög til að bregðast við vandanum.