Aðildar- eða aðlögunar­viðræður, djúp­tækni og tekist á í borginni

Eiður Þór Árnason skrifar
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni á sunnudögum milli 10 og 12.
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni á sunnudögum milli 10 og 12.

Evrópusambandsviðræður, borgarstjórnarkosningarnar, djúptækni og efnahagstillögur Framsóknarflokksins eru meðal þess sem verður til umræðu í Sprengisandi á Bylgjunni frá klukkan 10.

Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur kemur fyrst til Kristjáns Kristjánssonar og ræðir hvort hugsanlegar viðræður við Evrópusambandið teljist aðildar- og aðlögunarviðræður.

Þá mæta Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, og Pétur H. Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, og ræða stefnumál sín nú þegar tæpur mánuður er til kosninga.

Síðar kemur Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, en flokkurinn hefur lagt fram tillögur í efnahagsmálum sem meðal annars kveða á um lækkun skatta á mat og eldsneyti. Flokkurinn vill sjá þjóðarsátt til skemmri tíma í baráttunni við verðhækkanir.

Að lokum verður sjónum beint að atvinnumálum og fær Kristján til sín Sigurð Magnús Garðarsson, stjórnarformann Vísindagarða og forseta Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Djúptækni er ein af meginstoðum nýrrar atvinnustefnu sem ríkisstjórnin hefur lagt fram en um er að ræða tækni sem á að styrkja samkeppnisstöðu Íslands og greiða götur framþróunar og verðmætasköpunar. Hvað er djúptækni og hverju fær hún áorkað?

Mest lesið