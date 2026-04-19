Evrópusambandsviðræður, borgarstjórnarkosningarnar, djúptækni og efnahagstillögur Framsóknarflokksins eru meðal þess sem verður til umræðu í Sprengisandi á Bylgjunni frá klukkan 10.
Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur kemur fyrst til Kristjáns Kristjánssonar og ræðir hvort hugsanlegar viðræður við Evrópusambandið teljist aðildar- og aðlögunarviðræður.
Þá mæta Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, og Pétur H. Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar, og ræða stefnumál sín nú þegar tæpur mánuður er til kosninga.
Síðar kemur Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, en flokkurinn hefur lagt fram tillögur í efnahagsmálum sem meðal annars kveða á um lækkun skatta á mat og eldsneyti. Flokkurinn vill sjá þjóðarsátt til skemmri tíma í baráttunni við verðhækkanir.
Að lokum verður sjónum beint að atvinnumálum og fær Kristján til sín Sigurð Magnús Garðarsson, stjórnarformann Vísindagarða og forseta Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
Djúptækni er ein af meginstoðum nýrrar atvinnustefnu sem ríkisstjórnin hefur lagt fram en um er að ræða tækni sem á að styrkja samkeppnisstöðu Íslands og greiða götur framþróunar og verðmætasköpunar. Hvað er djúptækni og hverju fær hún áorkað?