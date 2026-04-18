Innlent

Flug­vél lenti á hvolfi í Mos­fells­bæ

Jón Þór Stefánsson skrifar
Enginn slasaðist.
Aðsend

Lítil flugvél endaði á hvolfi við lendingu við Tungubakka í Mosfellsbæ í kvöld. Einn flugmaður var í vélinni sem slapp óslasaður.

Atvikið átti sér stað um sexleytið í kvöld. Sjúkrabíll og einn dælubíll frá slökkviliðinu voru sendir á vettvang, að sögn Ásgeirs Halldórssonar aðstoðarvarðstjóra.

Slökkviliðið hjálpaði að endingu við að rétta vélina við, en hvert ástand hennar er liggur ekki fyrir að svo stöddu.

Mosfellsbær Fréttir af flugi Slökkvilið Samgönguslys

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið