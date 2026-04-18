Flugvél lenti á hvolfi í Mosfellsbæ Jón Þór Stefánsson skrifar 18. apríl 2026 22:21 Enginn slasaðist. Aðsend Lítil flugvél endaði á hvolfi við lendingu við Tungubakka í Mosfellsbæ í kvöld. Einn flugmaður var í vélinni sem slapp óslasaður. Atvikið átti sér stað um sexleytið í kvöld. Sjúkrabíll og einn dælubíll frá slökkviliðinu voru sendir á vettvang, að sögn Ásgeirs Halldórssonar aðstoðarvarðstjóra. Slökkviliðið hjálpaði að endingu við að rétta vélina við, en hvert ástand hennar er liggur ekki fyrir að svo stöddu.