„Það hafa ekki verið neinir hnökrar hjá okkur“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Sigríður Kristinsdóttir er sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
Sigríður Kristinsdóttir er sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. vísir/einar

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir utankjörfundaratkvæðagreiðslu fara vel af stað í húsakynnum sýslumannsins við Hlíðarsmára í Kópavogi. Gott húsnæði með nóg af bílastæðum geri gæfumuninn enda mikilvægt að fólk komist á réttan stað.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna komandi sveitarstjórnarkosninga sem fara fram þann 16. maí hófst í gær á 28 stöðum víða um land og í sendiráðum og hjá ræðismönnum erlendis.

Alls eru 3156 einstaklingar í framboði sem skipa 178 framboðslista í fimmtíu sveitarfélögum.

Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu í Hlíðarsmára, segir atkvæðagreiðsluna hafa gengið vel.

„Það hefur gengið mjög vel. Þetta fór vel af stað. Við opnuðum klukkan tíu í gær og lokuðum klukkan sex. Það voru 52 sem kusu hjá okkur í gær. Engir erfiðleikar og við erum í mjög góðu húsnæði, með mikið af bílastæðum og allt er vel merkt. Það hafa ekki verið neinir hnökrar hjá okkur.“ 

Það er opið hjá sýslumanni alla daga til 11. maí, frá tíu til sex fyrir þá sem vilja greiða atkvæði utan kjörfundar. Þó er lokað sumardaginn fyrsta, þann 23. apríl. Frá 11. til 15. maí er opið frá tíu til níu.

Eru margir búnir að leggja leið sína til ykkar í dag í blíðviðrinu?

„Nei, við erum búin að taka á móti ellefu manns núna um tvöleytið. Það má búast við því að það verði frekar rólegt hjá okkur í dag, enda er gott veður.“

Er eitthvað meira sem fólk þarf að vita?

„Þegar þú kemur til okkar þarftu að vera með persónuskilríki. Rafræna ökuskírteinið í forriti Ísland.is gildir til dæmis.“

Sveitarstjórnarkosningar 2026

