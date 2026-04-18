Íslandi lýst sem „nútíma fámennisveldi“ uppfullu af spillingu Eiður Þór Árnason skrifar 18. apríl 2026 11:16 Ljósmyndin kemur úr safni. Vísir/SIgurjón „Þeir hafa rekið „nútíma fámennisveldi“ (e. oligarchy) í áratugi. Nú segja tuttugu heimildarmenn frá pólitískum áhrifum og spillingu í íslenskum sjávarútvegi.“ Svona hljóðar fyrirsögn ítarlegrar úttektar sem birtist í danska blaðinu Berlingske í dag þar sem fjallað er um þróun kvótakerfisins og ítök sjávarútvegsfyrirtækja í íslensku samfélagi. Nafngreindir og ónafngreindir viðmælendur miðilsins lýsa „fámennisveldi“ þar sem fámennur fjöldi hefur óhóflega mikil áhrif á pólitískar ákvarðanir og iðnaði sem byggi á „ótta, stjórnun, græðgi og pólitískum áhrifum.“ „Út á við er Ísland þekkt sem friðsælt lýðræðisríki sem græðir mikið á nýveiddum fiski úr nærliggjandi hafsvæðum. En á Íslandi kraumar önnur frásögn um valdatengsl í landinu,“ segir í inngangi greinarinnar. Heimildarmenn blaðsins eru sagðir telja núverandi og fyrrverandi stjórnmálamenn, embættismenn, hagfræðinga og starfsmenn útgerðarfyrirtækja. Berlingske hefur eftir Daða Má Kristóferssyni fjármálaráðherra að hann hafi lengi reynt að „laga“ vandamálið en sterkur þrýstihópur standi í vegi þess. Þá lýsi hann samfélagi sem einkennist af eiginhagsmunum og frændhygli. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.Vísir/Sigurjón „Það er vandamál á Íslandi að stjórnmálamenn taka sérhagsmuni að miklu leyti til greina,“ segir fjármála- og efnahagsráðherra. Hann vill þó ekki ganga svo langt að tala um fámennisveldi. Berlingske segir að aðrir fyrrverandi og núverandi stjórnmálamenn fullyrði að þeir hafi upplifað „þrýsting“ og „óbeinar ógnir“ frá sjávarútveginum. Daði Már leggur fyrst og fremst áherslu á tengslin milli Sjálfstæðisflokksins og sjávarútvegsins. Fullyrða hann og fleiri heimildarmenn danska miðilsins að það sé í raun „bein lína“ frá Sjálfstæðisflokknum til Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS). Elíta með völdin Kjartan Sveinsson, formaður Landssambands smábátaeigenda, er afdráttarlaus. „Það er ákveðin elíta sem hefur völdin á Íslandi – það er nánast ekkert eftir fyrir alla aðra,“ segir hann og heldur áfram: „Ólíkarkar eru líklega besta orðið til að lýsa þeim.“ Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar, tekur undir í samtali við Berlingske. „Við erum orðin fámennisveldi (d. oligarki). Það er raunveruleikinn.“ Gylfi Magnússon, hagfræðingur og fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra, segir að „fámennisveldi [sé] gagnlegt hugtak.“ Þorvaldur Gylfason, prófessor emeritus í hagfræði við Háskóla Íslands, gengur enn lengra. „Ísland er orðið nútíma fáveldisríki og ólígarkarnir eru útgerðarmennirnir sem eru í grundvallaratriðum nýrík og þröng stétt valdamikils fólks,“ segir hann. Stór hluti upplifði spillingu Danski miðillinn segist hafa óskað eftir svörum frá hópi fólks með faglega reynslu eða beina þekkingu á íslenskum sjávarútvegi og flestir þeirra hafi svarað því að „spilling [væri] alvarlegt vandamál á Íslandi sem þyrfti að lagfæra strax.“ Þá vísar Berlingske í könnun Maskínu frá árinu 2019 þar sem 72,6% svarenda sögðu mikla spillingu vera í íslensku viðskiptalífi og 71,9% sögðu það sama eiga við um stjórnmálin. Berlingske fjallar einnig um starfsemi Samherjasamstæðunnar í Namibíu og meint mútubrot, peningaþvætti og auðgunarbrot. Greint var frá því síðasta sumar að rannsókn embættis héraðssaksóknara á málinu væri lokið og gögnum hefði verið komið til saksóknara embættisins. Níu manns, bæði fyrrverandi og núverandi starfsmenn Samherja, eru með réttarstöðu sakbornings í málinu. Þá er rætt við Jóhannes Stefánsson, uppljóstrara og fyrrverandi stjórnanda hjá Samherja í Namibíu, sem grunar að eitrað hafi verið fyrir sér eftir að hann hætti störfum hjá fyrirtækinu í desember árið 2016. Einnig fjallar danski miðillinn um umfjöllun Heimildarinnar og Kjarnans þar sem greint var frá því að starfsmaður Samherja hafi áreitt Helga Seljan blaðamann, aðgerðir svokallaðrar „Skæruliðadeildar“ fyrirtækisins og fjölmiðlaumhverfið á Íslandi. Einnig er úthlutun kvóta í árdaga fiskveiðistjórnunarkerfisins og þróun þess gerð að umtalsefni. Daði Már fjármálaráðherra segist hafa reynt að breyta kerfinu og kallað eftir því að hluti af kvótanum verði settur til hliðar og seldur á útboði á hverju ári. Aðspurður hvers vegna það hafi ekki orðið að veruleika svarar Daði: „Leyfið mér að orða það svona: Það er mjög öflugur pólitískur þrýstihópur.“ Mest lesið „Hvað eruð þið að biðja mig um og hvers vegna? Hvar ætti ég að hafa dvalið?“ Innlent Hormússundi lokað á ný Erlent Íslandi lýst sem „nútíma fámennisveldi“ uppfullu af spillingu Innlent „Ég var gjörsamlega svo hissa að ég vissi ekki hvert ég ætlaði“ Innlent Leiðir saman týnda hluti og eigendur þeirra Innlent Bretar og Frakkar ætla að leiða aðgerðir við Hormússund Erlent Miðflokkurinn á Hornafirði segir ásakanirnar fjarri sanni Innlent Prestur afþakkar „ömurlegan málflutning“ Miðflokksins Innlent Handtekinn grunaður um að hafa ráðist á leigubílstjóra Innlent Meirihlutinn fallinn samkvæmt nýrri könnun Innlent Fleiri fréttir Áreitt í sturtuklefa Sundhallarinnar í tvígang: „Mig langaði ekkert í afsökunarbeiðni frá honum“ Sama kona áreitt í sturtuklefa Sundhallarinnar í tvígang Kölluð út á hæsta forgangi vegna sundmanns í Þingvallavatni Íslandi lýst sem „nútíma fámennisveldi“ uppfullu af spillingu Handtekinn grunaður um að hafa ráðist á leigubílstjóra „Hvað eruð þið að biðja mig um og hvers vegna? Hvar ætti ég að hafa dvalið?“ Leiðir saman týnda hluti og eigendur þeirra Hefur áhrif að vera háður umönnunaraðilum „Ég var gjörsamlega svo hissa að ég vissi ekki hvert ég ætlaði“ Meirihlutinn fallinn samkvæmt nýrri könnun „Aðild að Evrópusambandinu myndi skapa stöðugleika“ Olíuverð, starfslok og vinsældir hristibretta Miðflokkurinn á Hornafirði segir ásakanirnar fjarri sanni Prestur afþakkar „ömurlegan málflutning“ Miðflokksins Púlsinn tekur til starfa gegn ofbeldi meðal barna Gripin í tollinum með þrjátíu kíló af amfetamíni Átta vilja tvö laus sæti í Landsrétti Katrín og Sturgeon hlutu Velsældarverðlaun Yfirborð golfvallarins eins og búðingur Sögufrægt og aldursfriðað hús orðið að slysagildru Kynna stafrænt Reykjavíkurkort Takmarkaður áhugi Petoro á Drekasvæðinu Mörg dæmi um að tekið sé sérstakt tillit til umsóknarríkja „Það er ekki hægt að plata þjóðina inn í Evrópusambandið“ Skiptir um nefnd eftir tvo daga í þeirri fyrri Bak við lás og slá grunaður um risastórt kókaínsmygl Sjávarútvegsstjóri ESB í heimsókn og fíkniefni í Norrænu Frestur til að svara fyrirspurn ESA löngu útrunninn Bein útsending: Fundur atvinnuvegaráðherra og sjávarútvegsstjóra ESB Sættir sig ekki við sýknu lögreglumannsins Sjá meira