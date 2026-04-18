Hand­tekinn grunaður um að hafa ráðist á leigu­bíl­stjóra

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn á að hafa ráðist á leigubílstjóra. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um líkamsárás í Hafnarfirði og var einn handtekinn. Sá hafði ráðist á leigubílstjóra og var hann vistaður í fangaklefa.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Klukkan fimm í nótt voru fjórir vistaðir í fangaklefa.

Lögreglan brást einnig við tilkynningu um vinnuslys í miðbæ Reykjavíkur. Þar hafði einn slasast í eldhúsi eftir að hafa fengið heita olíu yfir aðra höndina. Sá var fluttur á sjúkrahús til frekari aðhlynningar. 

Töluvert var um akstur undir áhrifum um allan bæ en greinir lögreglan frá níu atvikum þar sem ökumenn voru handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum áfengis og ávana- og fíkniefna. Allir níu voru fluttir á lögreglustöð í hefðbundið ferli.

Einnig barst tilkynning um innbrot í geymslur í Breiðholtinu og þjófnaður á veitingastað í hverfi 108.

