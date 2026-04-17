Lífið

Vilja fá fólk út í sumar með nýjum leik

Freyja Þórisdóttir skrifar
Frá vinstri: Bjarki Tómas Sigurðsson, Halldór Ríkharðsson, Haukur Freyr Karvelsson og Kjartan Óli Bjarnason.
Aðsend

Fjórir nemendur í Borgarholtsskóla hófu nýverið sölu á leiknum Flatir Fletir með það að markmiði að fá fleiri ungmenni til að verja tíma saman úti í sumar. Þeim þykir sorglegt að sumarleikir virðist vera að víkja fyrir inniveru og símanotkun. Þeir hafi viljað fanga þá „sígildu tilfinningu að standa úti á íslenskri fjöru á sumrin og fleyta kerlingar, skemmtun sem verður aldrei þreytt“.

Þeir Bjarki Tómas Sigurðsson, Halldór Ríkharðsson, Haukur Freyr Karvelsson og Kjartan Óli Bjarnason keppa í fyrirtækjakeppninni Ungir Frumkvöðlar með fyrirtækinu sem ber sama nafn og leikurinn, eða Flatir Fletir. Leikurinn er að þeirra sögn ætlaður krökkum og ungu fólki en er auk þess tilvalinn leikur til að spila með allri fjölskyldunni.

„Við sem vinnum að þessu eigum það allir sameiginlegt að hafa gríðarlegan áhuga á útiveru. Það syrgir okkur þess vegna mjög mikið að krakkar sjáist minna og minna úti á sumrin,“ segir Kjartan Óli og bætir við að þeir hafi skapað leikinn í von um að viðhalda þeirri tilfinningu sem þeir þekkja úr útileikjum í sinni æsku.

Leikurinn virkar þannig að keppt er milli tveggja liða og raða bæði liðin flötunum niður á eitt svæði. Síðan skiptast bæði liðin á að reyna að hitta fletina hjá hinu liðinu niður með því að kasta hliðarköstum, sem sagt eins og maður sé að reyna að fleyta kerlingar.

Markmiðið með leiknum er að ná flötum andstæðingsins niður á meðan maður forðast að hitta niður sína eigin fleti. Það lið sem hittir alla fleti andstæðingsins niður vinnur. Leikurinn er ekki flóknari en svo.

Keppast um ferð til Lettlands

Í dag og á morgun, 17. og 18. apríl, fer fram vörumessa í Smáralind þar sem strákarnir kynna leikinn fyrir gestum og gangandi. Hún er haldin sem uppskeruhátíð ungra frumkvöðla á vegum JA Iceland en á vef Smáralindar kemur fram að ríflega sex hundruð nemendur frá átján mismunandi framhaldsskólum muni kynna og selja nýsköpun sína.

Sigurteymi keppninnar Ungir frumkvöðlar fær boð á frumkvöðlamessuna Gen-E sem er í ár haldin dagana 7.–10. júlí í borginni Riga í Lettlandi. Greint verður frá úrslitum keppninnar á uppskeruhátíð í Arion banka þann 28. apríl.

Smáralind


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.