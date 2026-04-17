Með líkamsræktaraðstöðu heima í stofu og var að klára bílskúrinn Stefán Árni Pálsson skrifar 17. apríl 2026 12:31 Eik er engum lík. Flugfreyjan Eik Gísladóttir hitti Völu Matt í Íslandi í dag en þessi fjölhæfa kona hefur innréttað fallega íbúð inni í bílskúrnum sínum og færði eldhúsið inn í stofu til að fá aukaherbergi inni í íbúðina. Svo er hún með heilsurækt inni í stofu. „Ég bara breytti skipulaginu. Af því ég vildi vera með eldhúsið hérna sem birtan er og útsýnið. Ég hef gert upp mörg hús og íbúðir. Ég hef alltaf sett bara allt dótið mitt í geymslu, ríf allt út og er með eina dýnu og svo bara kaupi ég golfefni og held áfram," segir Eik en nýjasta framkvæmdin á hennar heimili var að breyta bílskúrnum í stúdíóíbúð þar sem yngsti sonur hennar býr. Með þetta í blóðinu „Ég labbaði inn í bílskúrinn og ég vissi bara nákvæmlega hvernig ég ætlaði að hafa þetta. Ég bara sé það strax. Þannig að þetta er bara í blóðinu. Þetta er bara áhugamál og ég sé allt einhvern veginn í þrívídd og ímynda mér hlutina alla fyrir mér og ég get lokað augunum og séð hluti fyrir mér." Eik passar sig á því að hreyfa sig alltaf reglulega og þegar hún til dæmis fer í flug sem flugfreyja, þá fer hún alltaf í líkamsræktina á hótelunum. En í íbúðinni hennar hefur hún útbúið heimaæfingastöð sem hún notar mjög mikið, minnst fjórum sinnum í viku. Þar til að mynda notar hún fimleikahringi til að æfa. Hangi hér á morgnana „Ég er búin að vera að spá svo mikið í þessu og ég hef náttúrulega unnið við líkamsrækt í mörg ár og verið í alls konar íþróttum. Það sem ég geri á morgnana er að ég kem og ég hangi hérna í hringjunum og teygi á þessu öllu saman. Þetta hjálpar manni bara að koma sér í gang á morgnana. Og svo þegar mér dettur í hug að þá tek ég aðeins í lóðin og svoleiðis. Auðvitað fer maður út að hjóla og gerir ýmislegt en mér finnst svo gott að hafa þetta við hendina. Það teygir á öllum líkamanum að hanga þarna," segir Eik og bætir við að stundum sé hún nokkuð stíf á morgnana. Hún er einnig með rimla á veggnum sem hún notar mikið. „Eins og með þetta TRX. Það eru mjög margar góðar æfingar sem ég hef notað í mörg ár. Ég hef notað þetta mikið og þetta er í öllum heilsuræktum, bæði erlendis og hérna heima. Og allar alhliða æfingar er hægt að gera með þessu eina bandi hérna og það gætu allir fengið sér svona heim og notað þetta. Það er hægt að gera ákveðnar upphífingar þar sem þú liggur og togar þig upp og alls kyns. Þú getur tekið hnébeygjur og annað með öðrum fætinum og þá ertu með þennan balans í böndunum," segir Eik og nefnir til sögunnar fleiri æfingar sem hún gerir heima í stofu en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.