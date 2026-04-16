Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum Eiður Þór Árnason og Smári Jökull Jónsson skrifa 16. apríl 2026 20:51 Snjólaug Árnadóttir, dósent í þjóðarrétti við Háskólann í Reykjavík. Vísir/Smári Stjórnvöld geta verið að brjóta gegn alþjóðlegum skuldbindingum sínum með því að leyfa hvalveiðar, að mati lögfræðinga. Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætis- og matvælaráðherra, gaf út hvalveiðileyfi til fimm ára skömmu eftir kosningarnar 2024. Á sama tíma hefur Hafrannsóknastofnun ekki gefið út hvalveiðikvóta fyrir komandi hvalveiðitímabil. Snjólaug Árnadóttir, dósent í þjóðarrétti við Háskólann í Reykjavík, segir að samkvæmt Hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland hafi skuldbindingar gagnvart, verði stjórnvöld að sinna samstarfi um verndun, stjórnun og rannsóknir á hvölum. „Það er ekki í rauninni útlit fyrir að við séum að gera það ef við erum ekki að fylgja öllum þessum tilmælum Alþjóðahvalveiðiráðsins og erum ekki með raunverulegt samráð. Það er ekki endilega skyldugt að fylgja öllum ráðstöfunum sem þau ákveða en við þurfum að vera í raunverulegu samráði og bera þá undir þau kvótann og svo framvegis. [Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið] NAMMCO er ekki slíkt ráð.“ Þetta var á meðal þess sem rætt var á málþingi um hvalveiðar í Norræna húsinu í dag sem var á vegum Dýraverndarsambands Íslands, Náttúruverndarsamtaka Íslands og Sjálfbærni- og loftslagsréttarstofnunar Háskólans í Reykjavík. Fyrirvari Íslands líklega ólögmætur Snjólaug segir að íslensk stjórnvöld hafi gefið út leyfi til hvalveiða í atvinnuskyni á grundvelli fyrirvara sem þau hafi sett við áðurnefndan samning Sameinuðu þjóðanna. „Hann er að öllum líkindum ólögmætur vegna þess að tilgangur og markmið samningsins hafa breyst og það á að horfa til þess að þetta er lifandi samningur. Það er alþjóðleg dómaframkvæmd Alþjóðadómstólsins í Haag sem staðfestir að það á að horfa til þessarar verndunarstefnu sem hefur þróast í áranna rás hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu þegar við túlkum samninginn. Þannig að þá er líklegt að hann sé ógildur og þá erum við að fullu leyti bundin og hvert einasta leyfi sem við gefum út er brot á þjóðarrétti,“ segir Snjólaug. Því til viðbótar beri Íslandi skylda til að vernda hætt komnar tegundir og viðkvæm vistkerfi undir hafréttarsamningnum. „Þá erum við líka að brjóta hafréttarsamninginn ef við gerum það ekki og öll stórhveli eru hluti þessara tegunda.“ Evrópusambandið setji sig upp á móti hvalveiðum Aðspurð um áhrif mögulegrar inngöngu Íslands í Evrópusambandið á hvalveiðar segir Snjólaug að sambandið banni slíkar veiðar. „Þetta er ekki inni í fiskveiðistefnunni. Þrátt fyrir þetta megi velta því upp hvort hægt yrði að fara fram á undanþágur frá þessu í aðildarviðræðum. „En það er alveg ljóst að meginstefnan hjá Evrópusambandinu er að banna hvalveiðar. Þá eru allar líkur á því að við þyrftum að uppfylla þau skilyrði líka." Leyfin eru veitt til fimm ára. 5. desember 2024 15:29 Mest lesið Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Innlent Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Innlent „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Innlent „Áfall fyrir starfsfólk“ Innlent Áslaug Arna boðar endurkomu á Alþingi Innlent Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Innlent „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Innlent Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Innlent Gripinn í blokk við þvottastúss eftir árásina Innlent Skálmöld stígur ölduna í héraðsdómi Innlent Fleiri fréttir Útlit fyrir að íslensk stjórnvöld brjóti gegn alþjóðasamningum „Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum?“ Meitlarnir komust loks í forgang eftir stefnubreytingu Stóra aðgerðin valdi titringi á fíkniefnamarkaði Ekki síður í vandræðum með bóklega kennslu Áhrif smyglmáls og hugsanleg brot stjórnvalda á alþjóðlegum skuldbindingum Flúði heimili sitt eftir að hafa hótað stofnun MMS ekki kunnugt um neinar breytingar á einkunnagjöf Aðstoðarskólastjóri Stapaskóla biður nærsamfélagið um hjálp Félag Ragnars Freys telur uppsögn hans ólögmæta Skálmöld stígur ölduna í héraðsdómi „Áfall fyrir starfsfólk“ Nefndin sammála Ólafi Ragnari um skipun forsetaritara Hækjubræður á þingi Framsókn kynnti tillögu að þjóðarsátt Skólameistari hefur fengið nóg og segir af sér Sprengingin í Fóðurblöndunni enn til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu Bein útsending: Beina sjónum að leit og björgun á norðurslóðum „Ég kann ekki að meta það þegar ég er sökuð um ósannindi eða blekkingar“ Varnarsigur segir formaður bæjarráðs Ísafjarðar Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur 37 prósent landsmanna fylgjandi innheimtu veggjalda Ekkert verður af bankasamruna og Ísafjarðarflugið lifir „Það er ekki hægt að taka jafnaðarmanninn úr mér“ Svavar Sigmundsson er látinn Líkamsárás, húsbrot og eignaspjöll Samið við Icelandair um flug til Ísafjarðar Hafa fundið nýtt jarðhitasvæði á Hellisheiði Fagnar fjölgun skráninga í Þjóðkirkjuna Ölduselsskóla skipt út fyrir Seljaskóla Sjá meira