Útför tónlistarmannsins Björgvins Halldórssonar verður opin almenningi og fer hún fram frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 28. apríl klukkan 15. Björgvin lést þann 9. apríl og hefði orðið 75 ára í dag.
Þetta staðfestir aðstandandi en mbl.is greindi fyrst frá. Ekki liggur fyrir hvort streymt verður frá athöfninni að svo stöddu.
Björgvin fæddist 16. apríl 1951 í Hafnarfirði og skilur eftir sig djúp spor í íslenskri menningarsögu. Hann söng meðal annars með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum, auk þess að hafa átt glæstan sólóferil.
Krummi Björgvinsson minntist föður síns í dag og sagðist kveðja hann með brotið hjarta sem væri fullt af þakklæti, minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram. Björgvin hafi átt erfitt síðustu ár vegna heilsubresta.
Svala Björgvinsdóttir minntist föður síns sömuleiðis á dögunum og lýsti þungri sorg.
„Ég var ekki tilbúin að missa þig, ég trúi ekki að ég muni ekki geta talað um allt milli himins og jarðar við þig og horfa á bíómyndir saman og djóka og hlæja og rökræða um lífið og syngja saman. Þú ert kletturinn okkar og með stærsta hjarta í heimi og elskar þitt fólk meira en allt í lífinu. Við munum sakna þín alla daga og halda minningu þinni lifandi. Ég lofa þér því, elsku pabbi minn.“
Bæjarráð Hafnarfjarðar samþykkti í dag að hefja undirbúning að sýningu um ævi og feril Björgvins Halldórssonar, eins dáðasta sonar Hafnarfjarðar. Bærinn vill með sýningunni heiðra minningu manns sem markaði djúp spor í íslensku menningarlífi og átti einstakt samband við Hafnfirðinga.
Tónlistarmaðurinn Krummi Björgvinsson minnist föður síns goðsagnarinnar Björgvins Halldórssonar í einlægum texta í tilefni þess að í dag hefði hann orðið 75 ára. Krummi segist kveðja með brotið hjarta sem þó sé fullt þakklætis og fullt af minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram í Krumma. Hann segir föður sinn á síðustu árum hafa átt erfitt vegna heilsu og það hafi haft mikil áhrif.
Einnar mínútu þögn verður fyrir Hafnarfjarðarslag Hauka og FH í úrslitakeppni Olís deildar karla í handbolta í kvöld til minningar um Björgvin Halldórsson sem lést í gær hartnær 75 ára að aldri.
„Maður er mjög sorgmæddur en síðan fyllist maður einhverjum yl og gleði þegar maður sér þessi myndskeið sem sýna hvað hann gerði mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf. Hann setti popptónlist í öndvegi og sinnti henni af mikilli elju alla tíð. Það er eitthvað sem við Íslendingar fílum.“