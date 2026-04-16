Út­för Björg­vins opin al­menningi

Eiður Þór Árnason skrifar
Stórt skarð er höggvið í íslenskan tónlistarheim nú þegar röddin sjálf hefur kvatt þann vettvang.
Útför tónlistarmannsins Björgvins Halldórssonar verður opin almenningi og fer hún fram frá Hallgrímskirkju þriðjudaginn 28. apríl klukkan 15. Björgvin lést þann 9. apríl og hefði orðið 75 ára í dag.

Þetta staðfestir aðstandandi en mbl.is greindi fyrst frá. Ekki liggur fyrir hvort streymt verður frá athöfninni að svo stöddu. 

Björgvin fæddist 16. apríl 1951 í Hafnarfirði og skilur eftir sig djúp spor í íslenskri menningarsögu. Hann söng meðal annars með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum, auk þess að hafa átt glæstan sólóferil.

Arfleifðin lifi áfram

Krummi Björgvinsson minntist föður síns í dag og sagðist kveðja hann með brotið hjarta sem væri fullt af þakklæti, minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram. Björgvin hafi átt erfitt síðustu ár vegna heilsubresta.

Svala Björgvinsdóttir minntist föður síns sömuleiðis á dögunum og lýsti þungri sorg.

„Ég var ekki tilbúin að missa þig, ég trúi ekki að ég muni ekki geta talað um allt milli himins og jarðar við þig og horfa á bíómyndir saman og djóka og hlæja og rökræða um lífið og syngja saman. Þú ert kletturinn okkar og með stærsta hjarta í heimi og elskar þitt fólk meira en allt í lífinu. Við munum sakna þín alla daga og halda minningu þinni lifandi. Ég lofa þér því, elsku pabbi minn.“

Andlát Björgvins Halldórssonar

