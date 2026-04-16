Læknafélag Reykjavíkur lýsir yfir furðu og vonbrigðum með ákvörðun Landspítala að leggja niður stöðu Ragnars Freys Ingvarssonar, formanns LR. Félagið telur uppsögnina ólögmæta og áskilur sér rétt til að leita réttar síns.
Ragnar Freyr greindi frá því síðustu viku að honum hefði verið sagt upp störfum á Landspítalanum. Hann var í nokkurra mánaða launalausu leyfi en starfaði annars í þrjátíu prósenta starfshlutfalli. Uppsögnin vakti mikla athygli enda hefur verið fjallað mikið um læknaskort á spítalanum.
Læknafélag Reykjavíkur, sem Ragnar Freyr hefur gegnt formennsku í undanfarin ár og hefur meðal annars vegna þess verið í hlutastarfi á spítalanum, hefur nú sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins.
„Læknafélag Reykjavíkur lýsir yfir furðu og vonbrigðum með ákvörðun Landspítala Háskólasjúkrahúss að leggja niður starf formanns LR. Þá hefur komið fram að í raun er ekki verið að leggja starfið niður heldur sé í raun um ólögmæta uppsögn að ræða.“
Þá rekur félagið að Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans, sem beri ábyrgð á uppsögninni, hafi í fjölmiðlum lýst því að ástæða niðurlagningar starfsins sé rík aðhaldskrafa og lágt starfshlutfall formannsins.
„Sú ástæða stenst ekki skoðun ef hærra starfshlutfall er samt sem áður í boði. Formaður LR er í trúnaðarstöðu sem hagsmunagæslumaður stærsta hóps lækna í hlutastarfi við LSH. Vinnuveitandi hefur lagalega aukna skyldu um rökstuðning fyrir uppsögn trúnaðarmanns auk þess sem samráð við viðkomandi stéttarfélag er skilyrði áður en til aðgerða af þessu tagi er gripið. Hvorugt var virt í þessu tilviki.“
Stjórn LR líti svo á að brotið sé gegn félagsmönnum LR þegar gengið er fram með þessum hætti af hálfu LSH. Vernd trúnaðarmanna sé hornsteinn íslensks vinnumarkaðar. Veikist sú vernd hafi það víðtækar afleiðingar fyrir réttindi starfsmanna og fyrir starfsemi stéttarfélaga.
Loks segir að Læknafélag Reykjavíkur krefjist eftirfarandi:
„Stjórn LR mun fylgja þessu máli eftir og áskilur sér allan rétt til að grípa til viðeigandi lagalegra úrræða.“
Undir bréfið ritar Katrín R. Kemp Guðmundsdóttir, varaformaður Læknafélags Reykjavíkur, fyrir hönd stjórnarinnar.