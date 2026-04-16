Hækjubræður á þingi

Jakob Bjarnar skrifar
Ingvar og Guðmundur Ingi, á þingi, stilla sér upp brattir þó þeir styðjist við hækjur hvor um sig.
Guðmundur Ingi Kristinsson, sem er utan flokka á þingi eftir að hann yfirgaf óvænt Flokk fólksins, lætur fjölmiðla ekki ná í sig. Hann gaf sér hins vegar tíma til að stilla sér upp ásamt Ingvari Þóroddssyni, þingmanni Viðreisnar, en þeir eru báðir á hækjum.

Yfirlýsing Guðmundar Inga um ástæður þess að hann hafi yfirgefið Flokk fólksins skilur eiginlega eftir fleiri spurningar en svör. En hann hefur ekki látið fjölmiðla ná í sig en birti mynd á Facebook-síðu sinni þar sem hann og Ingvar stilla sér brattir upp fyrir myndatöku undir yfirskriftinni „Hækjubræður á þingi“. Guðmundur Ingi er greinilega hress og eru fjölmargir sem hrósa honum fyrir það.

Ingvar er hins vegar ekki í felum fyrir fjölmiðlum. Hann var spurður hvort Guðmundur Ingi, sem gaf það út að hann styddi ríkisstjórnina heils hugar þó að hann væri farinn úr Flokki fólksins, væri ef til vill á leið í Viðreisn?

„Þetta er skemmtileg kenning en því miður hryggir það mig að það er ekkert til í henni,“ segir Ingvar. Hann segir þetta aðeins hafa verið gott glens á þinginu.

„Hann er á sínum hækjum og ég hælbrotinn eftir snjóbrettaslys. Mér fannst ég verða að standa undir nafni sem yngsti þingmaðurinn, að skella mér á snjóbretti og fara mér að voða.“

