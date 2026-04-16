Í gær kepptust margir af bestu barþjónum landsins um sigurinn með kokteila sem voru meðal annars bornir fram í kókómjólkurfernum, kransakökum og paprikum. Keppnirnar fara fram samhliða Reykjavík Cocktail Week sem hófst á mánudaginn, 13. apríl, og stendur yfir fram á sunnudagskvöld. Barþjónaklúbbur Íslands stendur fyrir þessari árlegu hátíð kokteilamenningar á Íslandi í samstarfi við helstu vínbirgja, veitingahús og bari á höfuðborgarsvæðinu.
Opnunarhóf hátíðarinnar var haldið á Ský bar á mánudagskvöld, 13. apríl, en Bruno Santos, forseti Alþjóðlegu barþjónasamtakanna IBA, og Xino Wu, ritari samtakanna, voru meðal gesta. Teitur Riddermann Sciöth, forseti barþjónaklúbbsins, setti hátíðina sem hefur síðustu ár staðið yfir í þrjá daga en nær núna yfir heila viku.
Yfir fjörutíu staðir taka þátt í hátíðinni og á þeim hafa verið þróaðir sérstakir Reykjavík Cocktail Week kokteilaseðlar. Þá munu staðirnir einnig bjóða upp á fjölbreytta viðburði tengda hátíðinni sem eru öllum opnir.
Samhliða hátíðinni er haldin Íslandsmeistarakeppni barþjóna sem og þemakeppni barþjóna en í ár var þemað Ekkert mál! eða „anything but a cup“. Forkeppnirnar fóru fram í Kolaportinu í gær, miðvikudaginn 15. apríl, og alls tóku ríflega þrjátíu barþjónar þátt.
Þar af kepptu ellefu barþjónar um Íslandsmeistaratitilinn en sá sem stendur uppi sem sigurvegari er með hæstu samanlögðu stigin úr fimm keppnisliðum. Það eru hraðakeppni, kunnáttupróf, lyktarpróf, bragðpróf og svo keppni um tækni við framreiðslu á drykk.
Þemakeppnin hins vegar er talsvert einfaldari og sem fyrr segir var þemað í ár Ekkert mál! Keppendum var því gert að bera fram kokteila í ílátum sem teljast ekki hefðbundin glös. Þá voru drykkir meðal annars bornir fram í kransakökum, vatnsbyssum og blómapottum.
Meðal dómara var vínsérfræðingurinn og frumkvöðullinn Adam Helgason en ásamt honum var áhrifavaldurinn Guðný Ljósbrá.
„Það var svo skemmtilegt að sjá hvað fólk gat verið svona kreatívt og farið út fyrir kassann í þessari drykkjarsköpun,“ sagði Adam í samtali við fréttamann Vísis. Guðný tók þá heilshugar undir og segir að kokteilarnir hafi verið frábærir rétt eins og málin.
Þrír barþjónar komust áfram í þemakeppninni og fá því boð á Gala-kvöld barþjónaklúbbsins sem er á sunnudaginn, 19. apríl, í Gamla bíó en þá er skorið úr um úrslitin. Þau þrjú sem komust áfram og eiga möguleika á fyrsta sætinu eru:
Svanhvít Thea Árnadóttir á Veður með drykkinn Marsípaník
Heimir Morthens á Drykk með drykkinn Núðluna
Georg Sillat á Tipsý með drykkinn Double Kick
Þau fimm sem komust áfram í Íslandsmeistarakeppni barþjóna og keppa í hraðakeppni á Gala-kvöldinu á sunnudaginn eru:
Grétar Matthíasson á Blik Bistro með drykkinn Yuzu Bean
Leó Snæfeld á Jungle með drykkinn Þriðja Kryddið
Björg Elva Friðfinnsdóttir á Geira Smart með drykkinn Firefly
Pétur Hafsteinn Kolka Úlfsson á OTO með drykkinn Atomic Joe
Elvar Sigurðsson á Nínu með drykkinn Midnight Banana
Sigurvegari Íslandsmeistaramóts barþjóna mun keppa fyrir hönd Íslands í Macau, Kína, í október.