Sprengingin í Fóður­blöndunni enn til rann­sóknar hjá lög­reglu og Vinnu­eftir­litinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Gat rifnaði á hlið hússins við sprenginguna. Vísir/Vilhelm

Rannsókn á sprengingunni sem varð í Fóðurblöndunni þann 20. mars síðastliðinn er enn í rannsókn hjá bæði lögreglunni og Vinnueftirlitinu. Einn lést í kjölfar sprengingarinnar og tveir aðrir slösuðust.

Úlfur Blandon, framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar, sagði í yfirlýsingu sem send var út vegna slyssins að líklega hefði orðið ryksprenging í tómum tanki sem unnið var við. 

Guðmundur Páll Jónsson lögreglufulltrúi sagðist ekki geta tjáð sig um mögulegar orsakir slyssins þegar fréttastofa ræddi við hann í morgun. Rannsóknin væri umfangsmikil og ekkert lægi fyrir að svo stöddu.

Hafsteinn Viggó Hafsteinsson, starfsmaður Fóðurblöndunnar, var meðal þeirra sem voru á vettvangi þegar sprengingin varð. Hann var þá að mæta til vinnu og sagði óraunveruleikatilfinningu hafa gripið hann þegar sprengingin varð.

„Þetta var eins óraunverulegt og það gerist. Þetta var eins og eitthvað sem maður á bara að sjá í bíómynd,“ sagði Hafsteinn og bætti við:

„Ég bara mætti í vinnuna og horfði á húsið eins og maður gerir alla daga. Síðan bara sprakk veggurinn af og það hrundi allt í sundur.“

Starfsmönnum var boðin áfallahjálp og þeir hvattir til að leita til Rauða krossins.

