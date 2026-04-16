Lífið

Fjöl­breyttur hópur í dóm­nefnd Ung­frúar Ís­lands

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tara Sif, Einar Bárðar, Kristinn Óli, Patrekur Jaime og Inga Tinna eru í dómnefndinni.
Fimm manna dómnefnd fyrir Ungfrú Ísland 2026, sem fer fram í Gamla bíó 22. apríl næstkomandi, hefur verið gerð opinber en þar eru einstaklingar með fjölbreytta reynslu úr atvinnulífi, fjölmiðlum og skapandi greinum.

Dómnefndin er skipuð þeim Einari Bárðarsyni, umboðsmanni og athafnamanni; Ingu Tinnu Sigurðardóttur, forstjóra Dineout; Kristni Óla Hrólfssyni, markaðsmanni og klippara; Patreki Jaime, áhrifavaldi og útvarpsmanni, og Töru Sif Birgisdóttur, dansara og fasteignasala.

„Dómnefndin mun leggja mat á frammistöðu keppenda með áherslu á framkomu, sjálfstraust og samskiptahæfni - þá eiginleika sem skipta sköpum fyrir hlutverk Ungfrú Ísland,“ segir í tilkynningu frá samtökunum Miss Universe Iceland.

Ungfrú Ísland 2026 fer fram í Gamla Bíó næstkomandi miðvikudag og hefst kl. 20:00. Kynnir er Eva Ruza og munu Klara Einars og Patr!k einnig stíga á svið. 

Úrslitakvöldið verður í beinni útsendingu á Vísi þar sem landsmenn geta fylgst með þegar Guðrún Eva Hauksdóttir, Ungfrú Ísland 2025, krýnir arftaka sinn. Einnig er hægt að kaupa miða til að vera í salnum á tix.is.

