Forsvarsmenn Warner Bros hafa upplýst um það hvaða leikarar koma til með að heimsækja Miðgarð í kvikmyndinni The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, eða Hringadróttinsaga: Leitin að Gollri.
Myndinni verður leikstýrt af Andy Serkis, sem bregður sér einnig aftur í hlutverk Gollrirs, og þá munu Ian McKellen og Elijah Wood snúa aftur sem Gandálfur og Fróði. Leikarinn Lee Pace mun einnig birtast aftur sem álfakonungurinn Thranduil.
Leitin að Gollri mun fjalla um tilraunir Aragorn til að hafa uppi á hinum ólánsama hobbita Smjagal, sem umbreytist í veruna Gollri eftir að hafa fundið hringinn eina á árbotni.
Viggo Mortensen, sem lék Aragorn í þríleik Peter Jackson verður þó fjarri góðu gamni en það verður leikarinn Jamie Dornan sem bregður sér í hlutverk erfingja krúnu Gondors að þessu sinni.
Dornan er líklega þekktastur fyrir að hafa leikið Christian Grey í Fifty Shades of Grey.
Meðal nýrra andlita verða einnig Kate Winslet, sem mun leika persónuna Marigold, og Leo Woodall, sem mun leika Halvard, félaga Aragorn.
Getgátur eru uppi um að Marigold tilheyri fjölskyldu Smagjals.
Stefnt er að því að frumsýna myndina í desember á næsta ári.