Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Miðflokki, segir að kostnaður vegna útlendingamála sé enn að hækka þrátt fyrir yfirlýsingar um að verið væri að taka á vandamálinu. Nanna Margrét sagði tölur sýna að einn stærsti hópurinn sem kemur til landsins til að stunda háskólanám komi frá Nígeríu en það þótti Nönnu Margréti skjóta skökku við.
Þetta sagði Nanna Margrét fyrir stundu á Alþingi í dagskrárliðnum störf þingsins:
„Fangelsin eru yfirfull og innviðir almennt ráða ekki við þessa hröðu fólksfjölgun. Það hefur verið lenska að reyna að fela raunverulega stöðu. Í svari við fyrirspurn sem varaþingmaður Miðflokksins, Lárus Guðmundsson, fékk frá Útlendingastofnun kemur fram að dvalarleyfisflokkar séu 11 talsins. Í gegnum dvalarleyfi eða endurnýjun dvalarleyfis fengu á árinu 2025 samtals 13.639 einstaklingar dvalarleyfi.“
Nanna Margrét nefndi dæmi og sagði að í gegnum aðstandendaleyfi fengju 3.312 einstaklingar dvalarleyfi. Í gegnum námsmannaleyfi fengu 1.382 dvalarleyfi og þar af voru 164 frá Nígeríu, 242 frá Bandaríkjunum og 218 frá Filippseyjum.
„Nú hef ég auðvitað ekkert á móti fólki frá Nígeríu, en hringja engar bjöllur hjá yfirvöldum um að það kunni að vera misnotkun í gangi eða eitthvað skrýtið, þegar einn stærsti erlendi hópurinn sem sækir um háskólanám kemur frá Nígeríu?“
Þingmaðurinn bætti við að kannski ætti ekki að kalla það misnotkun þegar stjórnvöld stuðla að aðgerðum þar sem opnað er fyrir að íslenskir skattgreiðendur greiði háskólanám fyrir þá sem hafa ekkert lagt til samneyslunnar.
„Og byggja kerfið þannig upp að það sé hagur til dæmis Háskóla Íslands að laða sem flesta að í gott sem frítt háskólanám. Þegar stjórnvöld bjóða fullt af réttindum án skyldu er ekki hægt að álasa fólki frá fátækari löndum fyrir að bjarga sér. En í þessu tilfelli er það í boði skattgreiðenda á Íslandi,“ sagði Nanna Margrét.