Lífið

Ein­vígi aldarinnar endur­tekið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Andri Steinn Hilmarsson og Leifur Þorsteinsson mætast í „Einvígi aldarinnar“ þar sem þeir munu tefla tíu hraðskákir. Vísir/Arnar/Aðsend

Andri Steinn Hilmarsson, Sjálfstæðismaður og bæjarfulltrúi í Kópavogi, og Leifur Þorsteinsson, annar stjórnenda hlaðvarpsins Chess After Dark, mætast í hraðskákeinvígi í kvöld á Arena. Tefldar verða tíu hraðskákir og munu tveir skákmeistarar lýsa einvíginu.

Um er að ræða endurvakningu á viðburðinum Einvígi Aldarinnar sem var haldinn fyrir tveimur árum síðan þegar Hörður Magnússon, fjölmiðlamaður og fyrrverandi knattspyrnumaður, og Heimir Guðjónsson, knattspyrnuþjálfari, mættust.

Keppnin þykir einkar jöfn enda Andri og Leifur taldir álíka sterkir keppinautar, með í kringum 1.700 Eló-stig hvor, og munu þeir tefla tíu hraðskákir. 

Einvígið hefst klukkan 20:00 og fer fram á rafíþróttamiðstöðinni Arena í Kópavogi en einnig verður að fylgjast með einvíginu í streymi í beinni útsendingu á Vísi og twitch.tv/chessafterdark.

Í streyminu verða töluvert sterkari skákmenn að lýsa einvíginu. Þar munu alþjóðlegi skákmeistarinn Björn Þorfinnsson og Fide-meistarinn Ingvar Þór Jóhannesson lýsa skákunum auk þess sem von er á leynigesti sem er stórmeistari.

