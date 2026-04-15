Ók á móti umferð í Hvalfjarðargöng með lögregluna á hælunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. apríl 2026 13:07 Nokkur fjöldi lögreglumanna var á vettvangi. Aðsend Æsileg eftirför sem lauk í Skútuvogi í Reykjavík var fyrst í höndum lögreglunnar á Vesturlandi sem fékk tilkynningu um athugavert aksturslag. Hún missti sjónar af manninum er hann ók inn í Hvalfjarðargöngin á móti umferð. Maðurinn er laus úr haldi lögreglu. „Það var tilkynnt um athugavert aksturslag í bíl hjá Borgarnesi. Tveir lögreglumenn á lögreglubíl mæta bílnum undir Akrafjalli, í grennd við Grundartanga, snúa við á eftir honum og hann gaf í," segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi. Fréttastofu barst ábending um að maðurinn hefði stoppað í Borgarnesi og keyrt svo út úr bænum á miklum hraða. Hann var með hund um borð í bílnum og berfættur. Ásmundur segir lögregluþjóna hafa mætt manninum undir Akrafjalli. Þeir sneru við og eltu en misstu sjónar af honum þar sem hann ók á miklum hraða. Þá var mikil umferð á svæðinu og segir Ásmundur það með ólíkindum að ekki hafi orðið umferðarslys vegna aksturslags mannsins. Einnig hafi verið töluverð umferð í Hvalfjarðargöngunum sem maðurinn ók í gegnum. „Hann stoppaði ekki, hann jók ferðina og það síðasta sem sést til hans er að hann fer öfugt í hringtorg og á móti umferð í göngin. Eftir það sjá þau hann ekki," segir Ásmundur. „Það er með ólíkindum að svona akstursmáti gangi upp í svona umferð." Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók við eftirförinni í Mosfellsbæ en líkt og hefur verið greint frá fyrr á Vísi þurfti lögreglan að keyra utan í bílinn og var hann að endingu stöðvaður í Skútuvogi í Reykjavík. Hann var færður í hald lögreglu. Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi, staðfestir í samtali við Mbl að maðurinn hafi verið látinn laus eftir yfirheyrslu og skýrslutöku í dag. Við eftirförina voru lögreglupóstar settir upp við Miklubraut, Reykjanesbraut og neðar á Sæbrautinni með naglamottum ef bílnum yrði ekið þangað. Ekki náðist í lögreglufulltrúa lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við vinnslu fréttarinnar.