Lífið

Clavicular fluttur á spítala vegna ætlaðrar ofskömmtunar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Áhrifavaldurinn Clavicular þykir umdeildur vegna þeirra leiða sem hann fer til að líta sem best út. Getty

Umdeildi áhrifavaldurinn Clavicular sem hefur öðlast frægð fyrir að „looksmaxx-a“ var fluttur með hraði á sjúkrahús vegna ætlaðrar ofskömmtunar eftir að það slökknaði skyndilega á beinu streymi hans. Clavicular hefur talað opinskátt um notkun sína á ólöglegum efnum til að líta betur.

Hinn tuttugu ára Clavicular, sem heitir réttu nafni Braden Peters, var að taka upp myndband í beinni í verslunarmiðstöð með tveimur vinum sínum þegar atvikið átti sér stað í gær. Dægurmálamálamiðillinn Peoplegreinir frá.

Í myndbandinu má sjá Peters fara upp að ungri konu og ræða við hana en þá sést að hann er undir áhrifum einhverra sljóvgandi efna.

Clavicular gekk eftir tískupallinum á tískuvikunni í New York í febrúar.Getty

„Fjandinn hafi það, ég er að reyna mitt besta, en ég er fokking eyðilagður núna,“ segir Peters við konuna og endurtekur sama frasann með reglulegu millibili.

Hópurinn sest næst á bar og spyr áhrifavaldurinn Androgenic þá Peters; „Hvenær tókstu síðasta bláa?“. Ekki liggur fyrir hvað er átt við þar, sennilega einhvers konar töflur, mögulega bláar oxýkontín-töflur. Skömmu seinna spyr Androgenic hvort Peters vilji „addy“ sem er slangur fyrir örvandi ADHD-lyfið Adderall. Í kjölfarið slokknaði á streyminu.

Ekki liggur fyrir hvers konar lyfja Peters neytti fyrir atvikið en Androgenic tjáði sig um málið á X (Twitter): 

„Ég hafði ekki séð hann í svona ásigkomulagið áður og hann fór úr því að tala í að vera frekar fáskiptinn á nokkrum sekúndum. Á innan við mínútu áttuðum við okkur allir á aðstæðum, slökktum á streyminu og fórum með hann í hraði á spítala,“ skrifaði Androgenic í færslunni.

Metamfetamín, testósterón og fleira til að „looksmaxx-a“

Clavicular hefur vakið mikla athygli fyrir hegðun sína og hugmyndafræði síðustu mánuði. Hann er sennilega sá sem hefur breitt hvað mest út hugmyndina um að „looksmaxx-a“ sem gengur út á að líta sem best út sama hvað og eftir öllum mögulegum leiðum, jafnvel með skaðlegum aðferðum. 

Sjálfur hefur Peters sagt að hann hafi neytt metamfetamíns til að léttast og byrjað að sprauta sig með testósteróni þegar hann var fjórtán ára gamall. Í lok mars var Clavicular handtekinn fyrir að hafa skipulagt slagsmál tveggja kvenna til að taka þau upp á myndband.

Nýverið fór Peters í viðtal hjá Adam Hegarty í 60 Minutes Australia til að ræða þennan netkima ungra karlmanna sem hefur þótt umdeildur vegna öfgakenndra hugmynda. Hegarty spurði Peters hvers vegna hann hefði varið tíma með umdeildum fígúrum á borð við Andrew Tate og reiddist Peters þá.

„Ég sé að þú vilt gera þetta pólítískt,“ sagði Peters og bætti við: „Því miður hef ég ekki haft tíma til að skoða með hverjum konan þín hélt framhjá þér mér.“ Vísaði Peters þar í eldra viðtal sem hann fór í hjá Piers Morgan þar sem hann reitti þáttastjórnandann breska til reiði með sambærilegu tali.

„Eins og við séum að fara ansi mörg ár aftur í tímann“

Áhrifamáttur samfélagsmiðlastjarna sem ala á kvenhatri og öfgafullri karlmennsku nær til ungmenna hér á landi að sögn verkefnastjóra ofbeldis- og kynheilbrigðismála Barnaheilla. Dæmi séu um að ungir drengir komi öðruvísi fram við kvenkyns starfsfólk í skólum og frístund miðað við karlkyns. 

Íslenskir strákar í heimildarmynd um skuggaheim karláhrifavalda

Louis Theroux tæklar Karlahvelið (e. the Manosphere) í nýjustu heimildarmynd sinni en það er samansafn áhrifavalda, vefsíðna og umræðuhópa sem boða róttæka karlmennsku og kvenfjandsamleg viðhorf. Theroux ræðir þar við menn sem hafa hagnast á slíku en á einum tímapunkti í myndinni bregður fyrir tveimur ungum íslenskum drengjum sem biðja um mynd með einum áhrifavaldinum.



