Rannsókn á mögulegu þjófagengi sem er sagt hafa látið greipar sópa í versluninni Freysnesi í Öræfum þann 29. mars síðastliðinn stendur enn yfir, samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi.
Ekkert er þó að frétta af rannsókninni að svo stöddu.
Vísir fjallaði um málið eftir að Anna María Ragnarsdóttir, eigandi Freysness og Hótels Skaftafells, greindi frá atvikinu á samfélagsmiðlum. Kokkur í skálanum sagðist hafa orðið var við grunsamlega hegðun hópsins og þá greindu aðrir ferðamenn á staðnum frá því að hafa séð fólkið stinga hlutum í vasana.
Starfsmenn í Freysnesi höfðu samband við lögreglu og starfsmenn bílaleigunnar sem skráð var fyrir bifreiðum ferðafólksins. Síðarnefndu sögðu hópinn huga á hringferð. Tveimur dögum síðar stöðvaði lögregla hóp ferðamanna á leið til Egilsstaða en sá reyndist ekki tengjast þjófnaðinum.