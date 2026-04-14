Betur fór en á horfðist á Mý­vatni: Lenti á þvervegi og tókst á loft

Árni Sæberg skrifar
Slysið varð í Mývatnssveit fyrir viku. Vísir/Vilhelm

Erlendur ferðamaður sem sagður var alvarlega slasaður eftir umferðarslys á Mývatni fyrir viku er útskrifaður af sjúkrahúsi og betur fór en á horfðist. Bifreið sem hann var ekið út af hringveginum í erfiðum aðstæðum, lenti á þvervegi og tókst á loft.

Tveir voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Sjúkrahúsið á Akureyri í kjölfar umferðarslyss á Hringvegi við Neslönd í Mývatnssveit klukkan 12:45 á þriðjudag í síðustu viku.

Leit mjög illa út

Annar þeirra var sagður alvarlega slasaður og björgunaraðilar þurftu að nota björgunarklippur til að ná viðkomandi úr bílnum.

Skarphéðinn Aðalsteinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Akureyri, segir í samtali við Vísi að betur hafi farið en á horfðist og viðkomandi hafi verið útskrifaður af sjúkrahúsi tveimur dögum eftir slysið og sé líklega kominn aftur til síns heima.

„Þetta leit mjög illa út í upphafi en reyndust vera mikið minni meiðsli en talið var.“

Tókst á loft og skall harkalega niður

Málið sá nú til rannsóknar og frágangs og sé langt komið hvað það varðar. Akstursskilyrði hafi verið mjög erfið, mjög hvasst og ýmist hálka, þurrt eða slabb á veginum.

„Hann lendir út fyrir veg, lendir á þvervegi og tekst þar bara á loft og skellur mjög harkalega niður. Þannig að án þess að velta var þetta samt mjög hörð útafkeyrsla.“

