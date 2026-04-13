„Það er ekkert bjart yfir okkur akkúrat í dag“

Eiður Þór Árnason skrifar
Ólafur Jóhann Borgþórsson er prestur og framkvæmdastjóri Herjólfs.
Bilun kom upp í vélbúnaði farþegaferjunnar Herjólfs og siglir skipið nú á takmörkuðu afli. Siglingartími hefur lengst vegna þessa. 

Ferðir eru enn á áætlun þrátt fyrir bilunina og siglir Herjólfur til Þorlákshafnar í stað Landeyjarhafnar vegna aðstæðna í höfninni. 

Framkvæmdastjóri Herjólfs segir enn óljóst hversu umfangsmikil eða alvarleg bilunin er. Næsta skref sé að fá mann frá framleiðanda vélarinnar í Noregi sem muni greina vandann og meta hvernig þurfi að bregðast við. Maðurinn sé væntanlegur til landsins á morgun.

Herjólfur í Hafnarfjaðarhöfn.Vísir/vilhelm

„Í framhaldinu af því þá vonandi vitum við fljótt hversu umfangsmikil viðgerðin verður og hvenær verður hægt að fara í þetta,“ segir Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri. Mögulega þurfi að fá varahluti í vélina senda erlendis frá eða hreinlega skipta henni út.

Staðan erfið í Landeyjahöfn

Ólafur segir bilunina hafa komið upp í öðrum rafmótor skipsins sem keyri nú á takmörkuðu afli. Bilunin hafi ekki áhrif á hina skrúfuna í skipinu en geri það að verkum að ferjan sigli hægar og sé um hálftíma lengur á leiðinni við núverandi veðurfarsaðstæður sem teljast nokkuð góðar. Bilunin hafi uppgötvast í siglingu Herjólfs á laugardagskvöld.

„Svo vorum við að fá fregnir af því líka að dýpi í Landeyjahöfn er ekki gott þannig að hún er ekki að fara að opna allavega á næstunni. Þannig að það er ekkert bjart yfir okkur akkúrat í dag, þetta er erfiður mánudagur.“

„En vonandi fer nú að vora hjá okkur og bæði komum við skipinu fljótt og vel í samt lag og getum farið vonandi að sigla til Landeyjahafnar áður en mjög langt um líður.“

Fréttin hefur verið uppfærð með viðtali við framkvæmdastjóra.

