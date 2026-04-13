Lundinn sestur upp í Hafnarhólma

Lundinn settist upp í Hafnarhólma á Borgarfirði eystri fyrir helgi en þar um slóðir er koma lundans til merkis um að vorið sé á allra næstu grösum.
Á heimasíðu Múlaþings segir að á þessum tíma árs séu Borgfirðingar á útkíkkinu eftir fuglinum og til hans sást á fimmtudagskvöldið. „Talið er að í Hafnarhólma dvelji að jafnaði um 10.000 pör yfir sumartímann og óvíða er þægilegra að berja lundann og aðra sjófugla eins og ritu, silfurmáf, fýl og æðarfugl augum“, segir ennfremur í færslunni en hægt er að fylgjast með fuglalífinu í Hafnarhólma í gegnum vefmyndavél.
Lóan sást hér á landi í síðasta mánuði og Krían á dögunum og í frétt Vísis um þau tímamót var tekið til þess að hún væri óvenju snemma á ferðinni þetta árið.