Lækka gjöld í sveitar­fé­laginu og fanga­verðir segja kerfið komið að þolmörkum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum verður rætt við formann bæjarráðs í Fjarðabyggð en þar í bæ var ákveðið í morgun að lækka Leikskólagjöld og fleiri gjöld í bæjarfélaginu til að stemma stigu við verðbólgu. 

Einnig heyrum við í fangavörðum um ástandið í þeim málum en þeir segja fangelsiskerfið hér á landi komið að þolmörkum. 

Þá fjöllum við áfram um lágflugið yfir Vestmannaeyjum sem vakti gríðarlega athygli um helgina. Samgöngustofa hefur nú hafið rannsókn á málinu sem er litið alvarlegum augum af forsvarsmönnum Icelandair. 

Í íþróttapakka dagsins verður farið yfir úrslitin í Bestu deild karla frá því í gær og fjallað um hinn sögulega sigur Rory McIlroy á Masters mótinu í golfi .

Hádegisfréttir Bylgjunnar

