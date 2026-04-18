Þetta reddast undir áhrifavaldi Íslands Þórarinn Þórarinsson skrifar 18. apríl 2026 07:02 Áhrifavaldurinn Brittany er ekki söm eftir kynni sína af Íslandi og segir „þetta reddast“- viðhorf Íslendinga eitt það mikilvægasta sem þau hjónin hafi tekið með sér heim til Illinois. Mynd/The Venture Seekers Áhrifavaldarnir Brittany og Jake Frink kalla sig The Venture Seekers á samfélagsmiðlum þar sem þau tjá ást sína á Íslandi í vinsælum myndskeiðum en Brittany segir „þetta reddast“-viðhorf Íslendinga eitt það mikilvægasta sem þau hafi tekið með sér héðan. „Ég var mjög skipulögð manneskja þegar ég kom fyrst til Íslands. Landið hefur breytt mér, auðveldað mér að sleppa takinu, berast með straumnum og treysta því að allt gangi bara einhvern veginn upp,“ segir Brittany sem er ekki söm eftir kynni sín af landi og þjóð.„Þetta reddast“ er satt best að segja orðið að einhvers konar einkunnarorðum fjölskyldunnar og ég held að þetta hugarfar sé eitt það magnaðasta sem Ísland hefur gefið okkur.“ Jake og Brittany eyddu páskunum á Íslandi og ætla að koma aftur í september og þá í fyrsta skipti með börnin sín tvö.Mynd/The Venture Seekers Brittany og Jake búa ásamt tveimur börnum, tíu og sex ára, í Illinois í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Hann er rafvirki og hún tannfræðingur og sér auk þess um The Venture Seekers á Facebook, TikTok, þar sem þau eru með vel yfir 20.000 fylgjendur og hafa fengið 4,4 milljónir „læka“ á færslur sínar og Instagram þar sem fylgjendur eru rétt tæplega 20.000. Þessir bölvuðu ferðamenn „Við grínumst stundum með það við fylgjendur okkar að ef þú þolir rokið í Miðvesturríkjunum þá ræður þú líka við Ísland. Munurinn er helst sá að Ísland er miklu fallegra,“ segir Brittany og hlær. @the.ventureseekers Those darn American tourists 😆 But honestly… Iceland isn’t just a place you visit. It’s a place that changes you. There’s a slower pace of life. A deeper appreciation for what actually matters. Cleaner food, cleaner water, cleaner air… and views that don’t even feel real. And then there’s that mindset… þetta reddast -everything will work out. It’s something you don’t just hear… you feel it while you’re there. That’s why we keep going back. And yes… I know I don’t say everything perfectly. I’ve had exactly one person tell me they were “disgusted” by how I pronounce some Icelandic words 😅 But here’s the thing… you don’t learn if you don’t try. You don’t learn a language by staying quiet. You learn by showing up, saying it wrong, and being willing to grow. And every single time we’ve been in Iceland, the people have met that effort with nothing but kindness. So while this reel is meant to be funny… I just want to say thank you. To everyone in Iceland who has welcomed us, helped us, and made us feel at home-you truly are something special 🤍 We’re so grateful for you. #iceland #tourist ♬ original sound - The.VentureSeekers Hjónin sóttu Ísland heim í þriðja skipti á jafn mörgum árum um páskana og hafa verið að birta afraksturinn á samfélagsmiðlum sínum. Þar á meðal myndskeið sem sýnir Brittany undir sterkum Íslandsáhrifum eftir heimkomuna og er komið með ríflega 11.000 „læk“ á TikTok og tæplega 1600 deilingar.Þá eru Íslendingar frekir til fjörsins í athugasemdum enda hefur klippan, sem þau nefna „Those darn American tourists“ eða „Þessir bölvuðu amerísku ferðamenn“, vakið nokkra athygli hér á landi. Eðlilega kannski þar sem Brittany fer á kostum þegar hún slær um sig með: „Takk fyrir“, „bless, bless“ og „góðan daginn“ með sínum miðvesturríkjahreim. Og vitaskuld einum höfuðfrasa íslenskrar tungu sem orðinn er hálfgert leiðarljós fjölskyldunnar: „Þetta reddast.“ Brauð og co, jökulvatn og hávaðarok koma einnig við sögu og ekki ber á öðru en að land og þjóð hafi slegið eign sinni á hvert bein í henni. Jake og Brittany komu fyrst til Íslands 2023 og jafnvel þótt þau hefðu ekki notað tækifærið til þess að endurnýja hjúskaparheitin er ljóst að landið hefði engu að síður náð tilfinningalegu grettistaki á þeim. Mynd/Aðsend „Markmiðið með því sem við erum að gera er alltaf að brjótast út fyrir þægindarammann, prófa nýja hluti og upplifa ævintýri saman,“ segir Brittany en í endalausri ævintýraleit eltast þau Jake við ógleymanlegar upplifanir og einstaka staði og framleiða lífsstílsefni á samfélagsmiðlana þar sem þau skrásetja í máli, myndskeiðum og myndum ferðasögur sínar þar sem Ísland er orðið ákveðinn miðpunktur. Ísland tikkar í öll box „Við erum bæði mjög ævintýragjörn en höfðum ekki ferðast mikið erlendis og vorum því að leita að stað sem væri bæði spennandi og gerlegt fyrir okkur að heimsækja og fórum fyrst til Íslands 2023 þegar börnin voru enn frekar lítil.Ég er búin að kenna börnunum heima síðustu fimm ár sem mér finnst það hafa þjappað fjölskyldunni saman og hægt þannig á okkur að við eyðum meiri tíma markvisst saman.“ @the.ventureseekers Men, sweep your wives off to Iceland immediately. I’m glad my husband swept me for a third time now 🙈😍👏🏻 Ladies you can share this with your man so he knows what you’d like 😉🤣👏🏻 Locations in video so you can go: 📍Skogafoss 📍Braud & Co 📍Hotel Jokularson 📍 @Ice Pic Journeys 📍 Fjallsarlon 📍 Seljalandsfoss 📍 @laugaraslagoon #iceland #travel #adventure ♬ original sound - The.VentureSeekers Heimamenntun barnanna er Brittany þannig afar hugleikin auk þess sem þau vilja með ævintýraleit sinni, öðrum þræði, skapa börnunum minningar og gefa þeim tækifæri til að draga lærdóm af eigin upplifunum og reynslu. Brittany sagði það því koma sér mjög vel að beint flug frá Chicago tæki ekki nema um sex klukkustundir. „Og okkur fannst dásamlegt að geta farið nógu langt til þess að finnast við vera í alvöru könnunarleiðangri en samt ekki lengra en svo að við gætum drifið okkur heim til barnanna ef þörf væri á. Ég held líka að stór ástæða fyrir því að við komum alltaf aftur til Íslands sé að landið tikkar virkilega í öll box hjá okkur sem pari og fljótlega líka sem fjölskyldu þar sem við tökum krakkana með okkur í fyrsta skipti í september.“ Alltaf eitthvað nýtt Hún segir fyrstu Íslandsferðina hafa verið ótrúlega sérstaka meðal annars vegna þess að þar endurnýjuðu þau hjúskaparheit sín 2023. „Einhvern veginn fengum við sólskin upp á hvern einasta dag. Við vorum meira að segja farin að hallast að því að við hefðum pakkað of miklu vegna þess að veðrið var svo stillt. Nú vitum við hins vegar betur og að þetta er mjög sjaldgæft.“ Brittany nefnir það að fljóta með ísnum í Fjallsárlóni og að fara á svifvír yfir jökul tvo af fjölmörgum hápunktum Íslandsferða þeirra hjóna.Mynd/Aðsend Brittany segir veðurblíðuna hafa orðið til þess að þeim hafi ekki fundist þau hafa upplifað „hið raunverulega“ Ísland. „Þannig að við komum aftur og tókum þá allan hringveginn. Sú ferð var algerlega ótrúleg þótt við hefðum farið hratt yfir og gert þetta á níu til tíu dögum. Við værum virkilega til í að gera þetta aftur einhvern daginn og fara þá hægar yfir.“ Brittany og Jake komu í þriðja skipti í mars og hún segir þá ferð hafa verið miklu markvissari. „Við fórum alla leið upp í Jökulsárlón og tókum vetrarævintýrið alla leið sem enn og aftur færði okkur allt öðruvísi upplifun af landinu. Og þetta er í sannleika sagt ástæðan fyrir því að við komum alltaf aftur, vegna þess að okkur finnst við í hvert skipti fá nýja útgáfu af Íslandi. Heillandi þjóð Íslendingarnir sjálfir eru svo eitt af því sem við höldum mest upp á við landið. Okkur hefur fundist fólkið alveg ótrúlega vingjarnlegt og hafa tekið okkur opnum örmum. Við virðum líka virkilega hversu innilega Íslendingar eru stoltir af landinu sínu og náttúru þess. Við höfum líka tekið eftir mjög svo beinskeyttum samskiptastíl og þurru skopskyni sem við elskum vegna þess að þetta fellur mjög vel að persónuleika okkar,“ segir Brittany og skellir upp úr. „Meira að segja þrátt fyrir það hversu marga túrista þið fáið yfir ykkur þá hefur fólk samt verið svo hlýtt í okkar garð,“ heldur Brittany áfram og segist hafa fullan skilning á því að stríður ferðamannastraumurinn geti stundum pirrað Íslendinga. Britttany og Jake njóta sín einna best, ein, utan alfaraleiðar í alísklenskri kyrrð.Mynd/Aðsend „Eftir samtöl við heimafólk skiljum við betur hversu pirrandi það er þegar aðkomufólk gengur ekki af virðingu um náttúruna og virðir ekki hreinlætisreglur áður en farið er ofan í sundlaugar og baðlón. Þetta er svo einstakt og fallegt land og verðskuldar að komið sé fram við það af virðingu,“ segir Brittany en þau Jake hafa stundum ekki getað stillt sig um að gera kurteislegar athugasemdir við framgöngu annars ferðafólks. Skilvirkur hægagangur Þrátt fyrir öll þau undur sem leynast í síkvikri íslenskri náttúru segir Brittany ákveðinn menningarmun hafa komið þeim einna mest á óvart.„Við Jake ólumst upp í smábæ þar sem við vorum nágrannar og ekki mikið um ferðalög í uppvexti okkar þannig að sjóndeildarhringur okkar hefur heldur betur víkkað eftir að hafa orðið kynnst allt öðruvísi lífstakti,“ segir hún og bendir á að þeim finnist Íslendingar nýta tíma sinn mjög markvisst þótt lífið sé einhvern veginn í miklu frjálslegri hægagangi en þau eiga að venjast. @the.ventureseekers We could never without you…. 😉 #iceland ♬ original sound - The.VentureSeekers „Þetta er lífsstíll sem við dáumst að og eitthvað sem við gætum óskað okkur að við gerðum meira af í Bandaríkjunum,“ segir hún og víkur síðan að hinu sígilda, tæra íslenska vatni. „Við drekkum ekki kranavatnið heima og trúum því varla hversu hreint og ferskt vatnið bragðast alltaf á Íslandi. Við elskum líka sundlaugamenninguna á Íslandi. Þetta er eitthvað sem við höfum í raun ekki heima og það hefur verið mjög gaman að upplifa þetta. Þetta með að fara í sturtu áður en þú ferð út í sundlaug var alveg nýtt fyrir okkur en núna finnst okkur þetta auðvitað eðlilegasti hlutur í heimi og vildum gjarnan að þetta væri meira normalíserað á okkar heimaslóðum.“ Náttúra á sterum Brittany segir Ísland einnig hafa komið þeim í opna skjöldu með djúpum áhrifum á tilfinningar þeirra. „Ég hef heyrt fólk tala um „Íslandsáhrifin“ og þau eru eitthvað sem ég get með sanni sagt að ég hafi orðið fyrir alveg frá okkar fyrstu heimsókn. Ég held ég hafi grátið um það bil þrettán sinnum í ferðinni núna um páskana. Bara við það að drekka þetta allt í mig. Það er bara eitthvað við landslagið og þungann í þessu öllu sem skellur einhvern veginn á manni úr óvæntri átt.“Þá hafa undur íslenskrar náttúru haldið fyrir henni vöku. „Í alvöru talað, ég meina, hvernig er hægt að réttlæta það að fara að sofa þegar norðurljósin dansa yfir höfði þínu? Ég veit að Íslendingar eru vanir þessu en fyrir okkur er bara ótrúlegt hversu mikið þið fáið að upplifa á einum og sama staðnum. Við höfum orðað þetta svona: Ísland: Náttúra á sterum,“ segir Brittany og hlær. Hjónin beindu sjónum sínum að Íslandi eftir að tannlæknir sem Brittany starfaði með opnaði augu hennar fyrir því hversu einstakt og fagurt landið er. Mynd/Aðsend Færra er um svör þegar Brittany er spurð út í neikvæðari hliðar á upplifun þeirra af landi og þjóð. „Ég held að það stjórnist helst af hugarfarinu. Þú getur ekki stjórnað Íslandi og veðrið og vindurinn eru hluti af upplifuninni. Við höfum séð fólk pirra sig yfir því að það sé rok eða skýjað en í okkar huga er þetta hluti af því sem gerir Ísland að því sem það er. Við segjum alltaf að ef þú mætir til leiks vel búin og með réttu hugarfari þá bíður þín alltaf stórkostleg lífsreynsla, sama á hverju dynur.“ Út í óvissuna Brittany segist í raun ekki getað nefnt neina ákveðna uppáhalds viðkomustaði. „Hvert sem við förum erum við bara alltaf bergnumin yfir fegurðinni,“ segir hún og telur upp nokkra hápunkta. Ótrúlega ferð ofan í óvirkt eldfjall, svifvængjaflug yfir Reynisfjöru, ísflot í Fjallsárlóni og að fara á svifvír yfir jökul. „Það er líka með ráðum gert að ferðast utan háannatímans og þannig höfum við losnað við mesta fjölmennið. Við reynum líka að fara ótroðnar slóðir þannig að við getum virkilega notið kyrrðarinnar og friðsældarinnar sem Ísland hefur upp á að bjóða. Þær stundir eru meðal þeirra sem okkur þykir vænst um.“Jake og Brittany ætla að fara um landið á húsbíl þegar börnin fá að kynnast Íslandi í fyrsta sinn í haust. „Í raun snýst þetta allt um að gefa börnunum okkar innsýn í ólíka menningarheima og kynnast öðruvísi lifnaðarháttum og gefa þeim tækifæri til þess að upplifa heiminn á allt annan hátt en okkur stóð til boða þegar við vorum að alast upp.“ @the.ventureseekers This might ruffle some Bible pages on this Easter Day… “Why haven’t you guys been in church lately?” I get this question sometimes, and if I’m being honest, when we say we’re traveling, it can feel like we’re being judged a little. But the truth is, some of my closest moments with God haven’t happened inside a building. They’ve happened out in nature, in the quiet, in the stillness, in the middle of everything He created. There’s just something about being out there that makes us slow down, breathe deeper, and actually feel connected. And this doesn’t take away from church and community, because that’s important too. But God isn’t just in a building. He’s everywhere, and for me, I feel that the most when I’m outside. Nature will always feel like church to me. 🌿🤍 So don’t feel bad if you feel the same…He is all around us! ♬ original sound - The.VentureSeekers Brittany segir þá ævintýraferð ekki verða þaulskipulagða enda sé það hluti af skemmtuninni. „Við erum sérstaklega spennt fyrir því að halda áfram að kanna meira af landinu í framtíðinni og þar á meðal vonandi meira af hálendinu. Horfa til Færeyja Við erum líka ótrúlega þakklát fyrir að geta deilt reynslu okkar enda viljum við nýta ævintýrin okkar til þess að vekja athygli á spennandi stöðum og hvetja fleiri til að fara út fyrir þægindarammann og prófa eitthvað nýtt.“Þótt Ísland eigi hug hennar er hún alltaf að leita að nýjum ævintýrum og frá Íslandi horfa hjónin nú til Færeyja. „Við höfum ekki enn komist þangað en þær eru klárlega komnar á blað og einhvern tímann langar okkur að skoða þær.“ Enn eru þó ókannaðar lendur á Íslandi í forgangi. „Þegar við komum aftur í september ætlum við að deila fleiri fjölskylduvænum ævintýrum í samstarfi við nokkur fyrirtæki og sýna vonandi fram á hversu aðgengilegt og ógleymanlegt Ísland getur orðið fjölskyldum í ævintýrahug. Við höfum satt best að segja oftar en einu sinni grínast með hvernig það væri að búa á Íslandi en það er kannski allt önnur umræða," segir Brittany og skellihlær." 