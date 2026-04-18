Lífið

Þetta reddast undir áhrifa­valdi Ís­lands

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Áhrifavaldurinn Brittany er ekki söm eftir kynni sína af Íslandi og segir „þetta reddast“- viðhorf Íslendinga eitt það mikilvægasta sem þau hjónin hafi tekið með sér heim til Illinois.
Áhrifavaldurinn Brittany er ekki söm eftir kynni sína af Íslandi og segir „þetta reddast“- viðhorf Íslendinga eitt það mikilvægasta sem þau hjónin hafi tekið með sér heim til Illinois. Mynd/The Venture Seekers

Áhrifa­valdarnir Brittany og Jake Frin­k kalla sig The Venture Se­ekers á sam­félags­miðlum þar sem þau tjá ást sína á Ís­landi í vinsælum mynd­skeiðum en Brittany segir „þetta reddast“-viðhorf Ís­lendinga eitt það mikilvægasta sem þau hafi tekið með sér héðan.

„Ég var mjög skipulögð manneskja þegar ég kom fyrst til Ís­lands. Landið hefur breytt mér, auðveldað mér að sleppa takinu, berast með straumnum og treysta því að allt gangi bara ein­hvern veginn upp,“ segir Brittany sem er ekki söm eftir kynni sín af landi og þjóð.

„Þetta reddast“ er satt best að segja orðið að ein­hvers konar ein­kunnar­orðum fjöl­skyldunnar og ég held að þetta hugar­far sé eitt það magnaðasta sem Ís­land hefur gefið okkur.“

Jake og Brittany eyddu páskunum á Íslandi og ætla að koma aftur í september og þá í fyrsta skipti með börnin sín tvö.

Brittany og Jake búa ásamt tveimur börnum, tíu og sex ára, í Illin­ois í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. Hann er raf­virki og hún tann­fræðingur og sér auk þess um The Venture Se­ekers á Face­book, TikTok, þar sem þau eru með vel yfir 20.000 fylgj­endur og hafa fengið 4,4 milljónir „læka“ á færslur sínar og Insta­gram þar sem fylgj­endur eru rétt tæp­lega 20.000.

Þessir bölvuðu ferða­menn

„Við grínumst stundum með það við fylgj­endur okkar að ef þú þolir rokið í Miðvesturríkjunum þá ræður þú líka við Ís­land. Munurinn er helst sá að Ís­land er miklu fal­legra,“ segir Brittany og hlær.

@the.ventureseekers Those darn American tourists 😆 But honestly… Iceland isn’t just a place you visit. It’s a place that changes you. There’s a slower pace of life. A deeper appreciation for what actually matters. Cleaner food, cleaner water, cleaner air… and views that don’t even feel real. And then there’s that mindset… þetta reddast -everything will work out. It’s something you don’t just hear… you feel it while you’re there. That’s why we keep going back. And yes… I know I don’t say everything perfectly. I’ve had exactly one person tell me they were “disgusted” by how I pronounce some Icelandic words 😅 But here’s the thing… you don’t learn if you don’t try. You don’t learn a language by staying quiet. You learn by showing up, saying it wrong, and being willing to grow. And every single time we’ve been in Iceland, the people have met that effort with nothing but kindness. So while this reel is meant to be funny… I just want to say thank you. To everyone in Iceland who has welcomed us, helped us, and made us feel at home-you truly are something special 🤍 We’re so grateful for you. #iceland #tourist ♬ original sound - The.VentureSeekers

Hjónin sóttu Ís­land heim í þriðja skipti á jafn mörgum árum um páskana og hafa verið að birta af­raksturinn á sam­félags­miðlum sínum. Þar á meðal mynd­skeið sem sýnir Brittany undir sterkum Ís­landsáhrifum eftir heim­komuna og er komið með ríf­lega 11.000 „læk“ á TikTok og tæp­lega 1600 deilingar.

Þá eru Ís­lendingar frekir til fjörsins í at­huga­semdum enda hefur klippan, sem þau nefna „Those darn American tourists“ eða „Þessir bölvuðu amerísku ferða­menn“, vakið nokkra at­hygli hér á landi.

Eðli­lega kannski þar sem Brittany fer á kostum þegar hún slær um sig með: „Takk fyrir“, „bless, bless“ og „góðan daginn“ með sínum miðvesturríkja­hreim. Og vitaskuld einum höfuðfrasa íslenskrar tungu sem orðinn er hálfgert leiðar­ljós fjöl­skyldunnar: „Þetta reddast.“ Brauð og co, jökul­vatn og hávaðarok koma einnig við sögu og ekki ber á öðru en að land og þjóð hafi slegið eign sinni á hvert bein í henni.

Jake og Brittany komu fyrst til Íslands 2023 og jafnvel þótt þau hefðu ekki notað tækifærið til þess að endurnýja hjúskaparheitin er ljóst að landið hefði engu að síður náð tilfinningalegu grettistaki á þeim.

„Mark­miðið með því sem við erum að gera er alltaf að brjótast út fyrir þæginda­rammann, prófa nýja hluti og upp­lifa ævintýri saman,“ segir Brittany en í enda­lausri ævintýra­leit eltast þau Jake við ógleyman­legar upp­lifanir og ein­staka staði og fram­leiða lífs­stíls­efni á sam­félags­miðlana þar sem þau skrá­setja í máli, mynd­skeiðum og myndum ferðasögur sínar þar sem Ís­land er orðið ákveðinn mið­punktur.

Ís­land tikkar í öll box

„Við erum bæði mjög ævintýra­gjörn en höfðum ekki ferðast mikið er­lendis og vorum því að leita að stað sem væri bæði spennandi og ger­legt fyrir okkur að heimsækja og fórum fyrst til Ís­lands 2023 þegar börnin voru enn frekar lítil.

Ég er búin að kenna börnunum heima síðustu fimm ár sem mér finnst það hafa þjappað fjöl­skyldunni saman og hægt þannig á okkur að við eyðum meiri tíma mark­visst saman.“

@the.ventureseekers Men, sweep your wives off to Iceland immediately. I’m glad my husband swept me for a third time now 🙈😍👏🏻 Ladies you can share this with your man so he knows what you’d like 😉🤣👏🏻 Locations in video so you can go: 📍Skogafoss 📍Braud & Co 📍Hotel Jokularson 📍 @Ice Pic Journeys 📍 Fjallsarlon 📍 Seljalandsfoss 📍 @laugaraslagoon #iceland #travel #adventure ♬ original sound - The.VentureSeekers

Heima­menntun barnanna er Brittany þannig afar hug­leikin auk þess sem þau vilja með ævintýra­leit sinni, öðrum þræði, skapa börnunum minningar og gefa þeim tækifæri til að draga lær­dóm af eigin upp­lifunum og reynslu.

Brittany sagði það því koma sér mjög vel að beint flug frá Chi­cago tæki ekki nema um sex klukku­stundir. „Og okkur fannst dá­sam­legt að geta farið nógu langt til þess að finnast við vera í al­vöru könnunar­leiðangri en samt ekki lengra en svo að við gætum drifið okkur heim til barnanna ef þörf væri á.

Ég held líka að stór ástæða fyrir því að við komum alltaf aftur til Ís­lands sé að landið tikkar virki­lega í öll box hjá okkur sem pari og fljót­lega líka sem fjöl­skyldu þar sem við tökum krakkana með okkur í fyrsta skipti í septem­ber.“

Alltaf eitthvað nýtt

Hún segir fyrstu Ís­lands­ferðina hafa verið ótrú­lega sér­staka meðal annars vegna þess að þar endur­nýjuðu þau hjú­skapar­heit sín 2023. „Ein­hvern veginn fengum við sól­skin upp á hvern einasta dag. Við vorum meira að segja farin að hallast að því að við hefðum pakkað of miklu vegna þess að veðrið var svo stillt. Nú vitum við hins vegar betur og að þetta er mjög sjald­gæft.“

Brittany nefnir það að fljóta með ísnum í Fjallsárlóni og að fara á svifvír yfir jökul tvo af fjölmörgum hápunktum Íslandsferða þeirra hjóna.

Brittany segir veður­blíðuna hafa orðið til þess að þeim hafi ekki fundist þau hafa upp­lifað „hið raun­veru­lega“ Ís­land. „Þannig að við komum aftur og tókum þá allan hring­veginn. Sú ferð var al­ger­lega ótrú­leg þótt við hefðum farið hratt yfir og gert þetta á níu til tíu dögum. Við værum virki­lega til í að gera þetta aftur ein­hvern daginn og fara þá hægar yfir.“

Brittany og Jake komu í þriðja skipti í mars og hún segir þá ferð hafa verið miklu mark­vissari. „Við fórum alla leið upp í Jökulsár­lón og tókum vetrarævintýrið alla leið sem enn og aftur færði okkur allt öðru­vísi upp­lifun af landinu. Og þetta er í sann­leika sagt ástæðan fyrir því að við komum alltaf aftur, vegna þess að okkur finnst við í hvert skipti fá nýja út­gáfu af Ís­landi.

Heillandi þjóð

Ís­lendingarnir sjálfir eru svo eitt af því sem við höldum mest upp á við landið. Okkur hefur fundist fólkið alveg ótrú­lega vin­gjarn­legt og hafa tekið okkur opnum örmum.

Við virðum líka virki­lega hversu inni­lega Ís­lendingar eru stoltir af landinu sínu og náttúru þess. Við höfum líka tekið eftir mjög svo bein­skeyttum sam­skiptastíl og þurru skop­skyni sem við elskum vegna þess að þetta fellur mjög vel að persónu­leika okkar,“ segir Brittany og skellir upp úr.

„Meira að segja þrátt fyrir það hversu marga túrista þið fáið yfir ykkur þá hefur fólk samt verið svo hlýtt í okkar garð,“ heldur Brittany áfram og segist hafa fullan skilning á því að stríður ferða­manna­straumurinn geti stundum pirrað Ís­lendinga.

Britttany og Jake njóta sín einna best, ein, utan alfaraleiðar í alísklenskri kyrrð.

„Eftir samtöl við heimafólk skiljum við betur hversu pirrandi það er þegar aðkomu­fólk gengur ekki af virðingu um náttúruna og virðir ekki hrein­lætis­reglur áður en farið er ofan í sund­laugar og baðlón. Þetta er svo ein­stakt og fal­legt land og verðskuldar að komið sé fram við það af virðingu,“ segir Brittany en þau Jake hafa stundum ekki getað stillt sig um að gera kurteis­legar at­huga­semdir við fram­göngu annars ferðafólks.

Skil­virkur hæga­gangur

Þrátt fyrir öll þau undur sem leynast í sí­kvikri ís­lenskri náttúru segir Brittany ákveðinn menningar­mun hafa komið þeim einna mest á óvart.

„Við Jake ólumst upp í smábæ þar sem við vorum nágrannar og ekki mikið um ferðalög í upp­vexti okkar þannig að sjón­deildar­hringur okkar hefur heldur betur víkkað eftir að hafa orðið kynnst allt öðruvísi líf­s­takti,“ segir hún og bendir á að þeim finnist Ís­lendingar nýta tíma sinn mjög mark­visst þótt lífið sé ein­hvern veginn í miklu frjáls­legri hæga­gangi en þau eiga að venjast.

@the.ventureseekers We could never without you…. 😉 #iceland ♬ original sound - The.VentureSeekers

„Þetta er lífs­stíll sem við dáumst að og eitt­hvað sem við gætum óskað okkur að við gerðum meira af í Bandaríkjunum,“ segir hún og víkur síðan að hinu sí­gilda, tæra ís­lenska vatni. „Við drekkum ekki krana­vatnið heima og trúum því varla hversu hreint og ferskt vatnið bragðast alltaf á Ís­landi. Við elskum líka sund­lauga­menninguna á Ís­landi. Þetta er eitt­hvað sem við höfum í raun ekki heima og það hefur verið mjög gaman að upp­lifa þetta.

Þetta með að fara í sturtu áður en þú ferð út í sund­laug var alveg nýtt fyrir okkur en núna finnst okkur þetta auðvitað eðli­legasti hlutur í heimi og vildum gjarnan að þetta væri meira normalí­serað á okkar heimaslóðum.“

Náttúra á sterum

Brittany segir Ís­land einnig hafa komið þeim í opna skjöldu með djúpum áhrifum á til­finningar þeirra. „Ég hef heyrt fólk tala um „Ís­landsáhrifin“ og þau eru eitt­hvað sem ég get með sanni sagt að ég hafi orðið fyrir alveg frá okkar fyrstu heimsókn.

Ég held ég hafi grátið um það bil þrettán sinnum í ferðinni núna um páskana. Bara við það að drekka þetta allt í mig. Það er bara eitt­hvað við lands­lagið og þungann í þessu öllu sem skellur ein­hvern veginn á manni úr óvæntri átt.“

Þá hafa undur ís­lenskrar náttúru haldið fyrir henni vöku. „Í al­vöru talað, ég meina, hvernig er hægt að rétt­læta það að fara að sofa þegar norður­ljósin dansa yfir höfði þínu? Ég veit að Ís­lendingar eru vanir þessu en fyrir okkur er bara ótrú­legt hversu mikið þið fáið að upp­lifa á einum og sama staðnum. Við höfum orðað þetta svona: Ís­land: Náttúra á sterum,“ segir Brittany og hlær.

Hjónin beindu sjónum sínum að Íslandi eftir að tannlæknir sem Brittany starfaði með opnaði augu hennar fyrir því hversu einstakt og fagurt landið er.

Færra er um svör þegar Brittany er spurð út í neikvæðari hliðar á upp­lifun þeirra af landi og þjóð. „Ég held að það stjórnist helst af hugar­farinu. Þú getur ekki stjórnað Ís­landi og veðrið og vindurinn eru hluti af upp­lifuninni. Við höfum séð fólk pirra sig yfir því að það sé rok eða skýjað en í okkar huga er þetta hluti af því sem gerir Ís­land að því sem það er. Við segjum alltaf að ef þú mætir til leiks vel búin og með réttu hugar­fari þá bíður þín alltaf stór­kost­leg lífs­reynsla, sama á hverju dynur.“

Út í óvissuna

Brittany segist í raun ekki getað nefnt neina ákveðna upp­áhalds viðkomustaði. „Hvert sem við förum erum við bara alltaf berg­numin yfir fegurðinni,“ segir hún og telur upp nokkra há­punkta. Ótrú­lega ferð ofan í óvirkt eld­fjall, svif­vængja­flug yfir Reynis­fjöru, ís­flot í Fjallsár­lóni og að fara á svif­vír yfir jökul.

„Það er líka með ráðum gert að ferðast utan háannatímans og þannig höfum við losnað við mesta fjöl­mennið. Við reynum líka að fara ótroðnar slóðir þannig að við getum virki­lega notið kyrrðarinnar og friðsældarinnar sem Ís­land hefur upp á að bjóða. Þær stundir eru meðal þeirra sem okkur þykir vænst um.“

Jake og Brittany ætla að fara um landið á hús­bíl þegar börnin fá að kynnast Ís­landi í fyrsta sinn í haust. „Í raun snýst þetta allt um að gefa börnunum okkar innsýn í ólíka menningar­heima og kynnast öðru­vísi lifnaðar­háttum og gefa þeim tækifæri til þess að upp­lifa heiminn á allt annan hátt en okkur stóð til boða þegar við vorum að alast upp.“

@the.ventureseekers

This might ruffle some Bible pages on this Easter Day… “Why haven’t you guys been in church lately?” I get this question sometimes, and if I’m being honest, when we say we’re traveling, it can feel like we’re being judged a little. But the truth is, some of my closest moments with God haven’t happened inside a building. They’ve happened out in nature, in the quiet, in the stillness, in the middle of everything He created. There’s just something about being out there that makes us slow down, breathe deeper, and actually feel connected. And this doesn’t take away from church and community, because that’s important too. But God isn’t just in a building. He’s everywhere, and for me, I feel that the most when I’m outside. Nature will always feel like church to me. 🌿🤍 So don’t feel bad if you feel the same…He is all around us!

♬ original sound - The.VentureSeekers

Brittany segir þá ævintýra­ferð ekki verða þaul­skipu­lagða enda sé það hluti af skemmtuninni. „Við erum sér­stak­lega spennt fyrir því að halda áfram að kanna meira af landinu í framtíðinni og þar á meðal vonandi meira af há­lendinu.

Horfa til Færeyja

Við erum líka ótrú­lega þakk­lát fyrir að geta deilt reynslu okkar enda viljum við nýta ævintýrin okkar til þess að vekja at­hygli á spennandi stöðum og hvetja fleiri til að fara út fyrir þæginda­rammann og prófa eitt­hvað nýtt.“

Þótt Ís­land eigi hug hennar er hún alltaf að leita að nýjum ævintýrum og frá Ís­landi horfa hjónin nú til Færeyja. „Við höfum ekki enn komist þangað en þær eru klár­lega komnar á blað og ein­hvern tímann langar okkur að skoða þær.“

Enn eru þó ókannaðar lendur á Ís­landi í for­gangi. „Þegar við komum aftur í septem­ber ætlum við að deila fleiri fjöl­skyldu­vænum ævintýrum í sam­starfi við nokkur fyrir­tæki og sýna vonandi fram á hversu að­gengi­legt og ógleyman­legt Ís­land getur orðið fjöl­skyldum í ævintýra­hug. Við höfum satt best að segja oftar en einu sinni grínast með hvernig það væri að búa á Ís­landi en það er kannski allt önnur um­ræða,“ segir Brittany og skelli­hlær.“

Ferðalög Samfélagsmiðlar TikTok Facebook Jöklar á Íslandi


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.