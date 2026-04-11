Lífið

Brúðkaupsdagurinn skilaði rúmum þremur milljónum

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Ungi maðurinn hélt að verið væri að hrekkja hann þegar símtalið barst um stóra vinninginn.
Ungi maðurinn hélt að verið væri að hrekkja hann þegar símtalið barst um stóra vinninginn.

Ungur faðir vann sjö milljónir króna í Happdrætti Háskóla Íslands í gærkvöld. Annar vann þrjár og hálfa milljón og voru vinningstölurnar byggðar á degi úr hans persónulega lífi.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá forsvarsmönnum Happdrætti Háskólans. Þar segir að hinn ungi faðir hafi átt erfitt með að trúa eigin eyrum og var sannfærður um að verið væri að hrekkja hann þegar hann fékk gleðitíðindin. 

Stærstur hluti vinningsins fer í endurbætur á húsnæði hans en faðirinn hyggst einnig nýta hluta upphæðarinnar í utanlandsferð með syni sínum.

Fleiri voru heppnir í gær. Tveir trompmiðaeigendur unnur þrjár og hálfa milljón króna hvort og voru eðlilega kátir með tíðindin. 

„Annar þeirra var ekki í nokkrum vafa um að þarna væru foreldrar hans á ferð, enda er vinningsnúmerið brúðkaupsdagur þeirra,“ segir í tilkynningu.

