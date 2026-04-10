Lífið

„Er ég að klikka strax í 50?“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Elías lenti í veseni til að byrja með.
Elías lenti í veseni til að byrja með.

Elías Már Karypis Hrefnuson mætti í síðasta þátt af Spurningaspretti og má með sanni segja að hann hafi farið á kostum í þættinum.

Elías elskar fótbolta, íþróttir og bíla. Hann vinnur sem rútubílstjóri hjá Isavia og var á sínum tíma valinn eftirminnilegasti keppandinn í X Factor. Hann er þriggja drengja faðir.

Elías byrjaði í bílaflokknum og gekk fyrsta spurningin út á hverslags bifreið Herbie væri. Margir muna einmitt eftir þeirri kvikmynd og bílnum sjálfum. Elías var aftur á móti í vandræðum með þá spurningu og þurfti að nota líflínu.

„Er ég að klikka strax í 50?,“ heyrðist í Elíasi þegar hann velti spurningunni fyrir sér. En um var að ræða fyrstu spurninguna í þættinum.

Hér að neðan má sjá hvernig gekk hjá Elíasi en Spurningasprettur er aðgengilegur inni á Sýn+.

Klippa: „Er ég að klikka strax í 50?“
Spurningasprettur


