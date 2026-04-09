Þrjú mismunandi mál bárust inn á borð lögreglunnar í dag er varða þjófnað í matvörverslunum. Einnig var tilkynnt um innbrot á heimili í Reykjavík en lögreglan handtók þann sem brotist hafði inn og vistaði í fangaklefa.
Þetta er meðal þess helsta sem skráð var í dagbók lögreglu frá því klukkan fimm í morgun. Þá segir þar einnig að tilkynningarnar þrjár um þjófnað í matvöruverslunum hafi verið hver í sínu lögregluumdæmi.
Þær dreifðust á lögregluumdæmi 1, sem þjónustar Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes, lögregluumdæmi 2, sem þjónustar Hafnarfjörð og Garðabæ, og loks lögregluumdæmi 3, sem þjónustar Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ.
Í öllum þremur tilvikum var málið leyst með skýrslu á vettvangi og enginn handtekinn. Eitt umferðaróhapp var skráð í dagbók lögreglu en þá hafði bifreið verið ekið á ljósastaur. Ökumaður var látinn blása en áfengismagn mældist undir refsimörkum.
Kom í ljós að hann var ekki með ökuréttindi en einungis varð tjón á bílnum og á vettvangi en engin slys urðu á fólki.