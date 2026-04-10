Lærði að lifa lífinu upp á nýtt eftir alvarleg veikindi Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. apríl 2026 07:01 Sólveig Bech gekk í gegnum erfið veikindi fyrir þremur árum síðan og hélt að hún yrði aldrei söm aftur Hún komst í gegnum veikindin, vinnur á veitingastaðnum La Trattoria og keppir í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland. „Það sem hefur mótað mig mest er að hafa veikst alvarlega fyrir þremur árum. Þá þurfti ég í raun að hefja lífið mitt upp á nýtt og læra að lifa lífinu sem ég hélt að ég hefði þurft að kveðja, Sú reynsla kenndi mér að meta litlu hlutina og vera þakklát fyrir hvern dag. Ég lít á það sem annað tækifæri sem Guð gaf mér og þess vegna leyfi ég ekki gagnrýni annarra að stoppa mig frá því að elta draumana mína,“ segir Sólveig Bech sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Hver einasti dagur í heilbrigðuml líkama gjöf Sólveig Bech er átján ára, starfar á veitingastaðnum La Trattoria og er í pásu frá námi meðan hún aflar sér starfsreynslu og ákveður hvaða leið hún vill feta í framtíðinni. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Það sem kæmi fólki mest á óvart að vita um mig er hversu ákveðin og hugrökk ég er, jafnvel þó ég virðist róleg eða feimin í fyrstu sýn. Ég legg mig alltaf alla fram fyrir það sem skiptir mig máli og þori að takast á við áskoranir, jafnvel þegar það er óþægilegt eða krefjandi.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Það sem hefur mótað mig mest er að hafa veikst alvarlega fyrir þremur árum. Þá þurfti ég í raun að hefja lífið mitt upp á nýtt og læra að lifa lífinu sem ég hélt að ég hefði þurft að kveðja,“ segir Sólveig. Sólveig er Ungfrú Árbær.Arnór Trausti „Sú reynsla kenndi mér að meta litlu hlutina og vera þakklát fyrir hvern dag. Ég lít á það sem annað tækifæri sem Guð gaf mér og þess vegna leyfi ég ekki gagnrýni annarra að stoppa mig frá því að elta draumana mína. Fyrir mér er hver einasti dagur í heilbrigðum líkama gjöf.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við? „Mesta áskorunin sem ég hef tekist á við er að finna sjálfa mig eftir erfiðan tíma, að fara frá því að halda að ég muni ekki geta lifað venjulegu lífi aftur vegna veikinda yfir í að vera heilbrigð og elta draumana mína á hverjum degi. Þetta ferli hjálpaði mér að endurheimta sjálfsmyndina mína. Ég hélt að Sólveig sem ég þekkti fyrir atvikið væri týnd að eilífu, en þökk sé yndislega teymi keppninnar og ferlinu sjálfu hef ég fundið hana aftur.“ Hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af því að hafa þorað að taka þátt í þessari keppni vegna þess að ég hef lengi dreymt um það. Það var stórt skref fyrir mig að stíga út fyrir þægindarammann, en í gegnum ferlið hef ég lært mikið, öðlast meira sjálfstraust og kynnst frábæru fólki.“ Getur talað við hvolpinn á hans eigin tungumáli „Mín mesta gæfa í lífinu er fólkið í kringum mig. Fjölskyldan mín og vinirnir mínir styðja mig, hvetja mig áfram og standa alltaf með mér. Að eiga fólk sem trúir á mann og vill manni vel er eitthvað sem ég er ótrúlega þakklát fyrir,“ segir Sólveig um sína mestu gæfu í lífinu. Hvernig tekstu á við stress og álag? „Þegar ég finn fyrir stressi eða álagi finnst mér best að setjast niður með dagbókina mína og skipuleggja dagana framundan, markmið og verkefni.“ Fyrirmynd Sólveigar er Hollywood-goðsögnin Marilyn Monroe. Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Besta heilræði sem ég hef fengið er að trúa á sjálfan sig og aldrei láta óttann stöðva mann. Lífið býður upp á áskoranir, en þegar maður fylgir hjartanu og eltir draumana sína opnast ótrúleg tækifæri. Þetta ráð hefur hjálpað mér að halda áfram þrátt fyrir erfiðleika og minnir mig á að meta hvern dag sem gjöf.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Minn mesti ókostur er að ég er mjög metnaðarfull. Það getur stundum leitt til þess að ég gleymi að gefa sjálfri mér pásu og muna hversu mikilvægt það er að slaka á.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég á einn leyndan hæfileika. Ég get talað við hvolpinn minn á hans tungumáli. Það er okkar litla leyndarmál... Og já, hann skilur mig alltaf.“ Neyðarlegast að þurfa að útskýra sprungna dekkið „Útlit er ekki það sem gerir fólk heillandi, heldur hvernig það kemur fram við aðra. Jákvæðni, einlægni og bros eru smitandi og skína alltaf í gegn. Fólk sem sýnir virðingu, hlýju og gleði vekur athygli og skilur eftir sig góðan anda,“ segir Sólveig um það sem henni finnst heillandi í fari fólks. En óheillandi? „Neikvæðni þykir mér mjög óheillandi. Við eigum öll okkar vandamál, jafnvel þó þau séu misstór, en samt eigum við öll eitthvað til að vera þakklát fyrir. Oft höfum við hluti í lífinu sem einhverjum öðrum dreymir um, eins og til dæmis að vakna á morgnana með þak yfir höfðinu.“ Jákvæðni og einlægni heilla Sólveigu en neikvæðni gerir það ekki. Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Marilyn Monroe er mín fyrirmynd. Hún sýndi konum að þær geta verið leiðtogar og leyfði takmörkum kvennréttinda hennar tíma ekki að halda aftur af sér.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Neyðarlegasta atvik sem ég hef lent í var örugglega að útskýra fyrir kærastanum mínum af hverju dekkið á bílnum hans var sprungið eftir að ég fékk bílinn lánaðan einu sinni og lofaði að fara mjög varlega - keyrði líka á biðskyldu. Þetta var samt bara lærdómsrík reynsla!“ Hver er þinn stærsti ótti? „Ég á mér stóra drauma og minn stærsti ótti er að gera þá ekki að raunveruleika. Stórt skref í áttina að draumunum mínum er að taka þátt í þessari keppni og þess vegna ákvað ég að stíga út fyrir þægindarammann og láta á það reyna.“ Beverly Hills, nokkur börn og bleikur Porsche „Eftir tíu ár sé ég mig reka nokkur stór fyrirtæki, búsett í Beverly Hills, lifandi lífinu mínu af metnaði. Ég vona einnig að ég verði gift núverandi kærastanum mínum, eigi með honum nokkur börn og njóti lífsins, keyri jafnvel um á bleikum Porsche,“ segir Sólveig um það hvar hún sjái sig eftir tíu ár. Sólveigu Bech dreymir um bleikan Porche. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Ég hitti Pál Óskar þegar ég var lítil og var svo sannarlega með stjörnur í augunum! Hann er frábært dæmi um að elta draumana sína og vera stoltur af því hver maður er, sem er nákvæmlega það sem ég stend fyrir.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? Ef ég fengi milljarð myndi ég gefa allavega tíu prósent til góðgerðasamtaka og nota restina í fjárfestingar og sparnað. Peningurinn sem ég myndi græða úr fjárfestingunum myndu fara í að stofna mitt draumafyrirtæki og væntanlega kaupa bleikan Porsche.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Uppáhalds bókin mín er The Mountain Is You. Mér finnst sérstaklega gaman að lesa bækur sem ég get lært eitthvað af og notað til þess að bæta sjálfa mig. Þessi bók hefur hjálpað mér að skilja betur hvernig við getum unnið í okkur sjálfum, sigrast á hindrunum og þróast í betri manneskjur.“ Samanburður stærsta áskorunin „Ég tók þátt í keppninni Ungfrú Ísland Teen 2025 og það var ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Þar kynntist ég frábæru fólki, eignaðist nýjar vinkonur og lærði mikið af öllu ferlinu. Þegar opnað var fyrir umsóknir í Ungfrú Ísland 2026 tók það mig ekki langan tíma að senda inn umsókn,“ segir Sólveig um það sem vakti áhuga hennar á keppninni. Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Samfélagslegt málefni sem ég brenn fyrir er sjálfstraust. Mér finnst mikilvægt að fólk trúi á sjálft sig og þori að elta draumana sína. Þegar við höfum sjálfstraust eigum við auðveldara með að takast á við áskoranir og standa með okkur sjálfum. Þess vegna finnst mér mikilvægt að hvetja fólk til að sjá styrkleikana sína og muna að allir eru verðmætir eins og þeir eru.“ Sólveig gekk í gegnum erfið veikindi. Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Ungfrú Ísland er fyrirmynd sem á að vera rödd þeirra sem hafa ekki sterka rödd. Hún á að hvetja ungar stelpur til að elta draumana sína og því þarf hún að búa yfir eiginleikum eins og sjálfstrausti, hugrekki og metnaði. Auk þess er mikilvægt að hún sé góðhjörtuð, einlæg og geti sýnt styrk og jákvætt viðhorf í öllum aðstæðum.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ég sækist eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland því ég vil eiga raunveruleg áhrif á samfélagið. Ég vil nota titilinn til að veita innblástur og vekja athygli á mikilvægum málefnum, eins og andlegri heilsu og jafnrétti. Ég vil sýna ungum stelpum að draumarnir þeirra eru alls ekki langt frá þeim og að þær eru óstöðvandi þegar þær fylgja hjartanu sínu.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Hver og einn keppandi á skilið að vera Ungfrú Ísland að mínu mati, því þær eru allar svo góðhjartaðar og metnaðarfullar á sinn hátt. Það sem greinir mig frá öðrum er kannski fyrst og fremst viljinn minn til að vaxa, læra og takast á við nýjar áskoranir. Ég legg mig alltaf fram, reyni að vera jákvæð og styð aðra í kringum mig. Fyrir mér snýst þetta ekki bara um keppnina sjálfa, heldur líka um ferðalagið, reynsluna og tækifærið til að þroskast sem manneskja.“ Sólveig telur fólk fljótt að gagnrýna hluti án þess að kynna sér málin almennilega. Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég tel að stærsta áskorunin sem mín kynslóð stendur frammi fyrir sé samanburður. Í samfélagi með óraunhæfum væntingum er auðvelt að detta í hann, en við erum öll svo einstök og það er það sem gerir lífið svo fallegt. Sönn fegurð kemur að innan og frá því hvernig við komum fram við aðra. Þegar konur standa saman, í stað þess að bera sig saman, verðum við óstöðvandi.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Allir eiga auðvitað rétt á sínum skoðunum og við þurfum ekki öll alltaf að vera sammála. Fólk er þó oft fljótt að gagnrýna án þess að skoða málið til fulls. Ég myndi vilja segja þeim hvernig keppnin hefur hjálpað mér í gegnum ýmsa hluti, hvað ég hef lært af ferlinu og hvernig hún hefur styrkt sjálfstraust mitt og þroskað mig sem manneskju." 