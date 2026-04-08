The Streets koma fram á Iceland Airwaves Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. apríl 2026 13:44 Mike Skinner er aðalsprautan í The Streets sem er án efa stærsta nafnið sem kemur fram á Iceland Airwaves í ár. Getty Sena hefur tilkynnt þá 28 listamenn sem koma fram á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves í nóvember. Stærstu nöfnin sem koma þar fram eru breska sveitin The Streets, breska söngkonan Shygirl, íslenska stórstjarnan Daði Freyr og hið filipseysk-íslenska Yaolekre. Sena tilkynnti tónlistarflytjendur og dagskrá hátíðarinnar fyrr í dag. Hátíðin fer formlega fram dagana 5.-7. nóvember og kemur þar fram úrval listamanna frá tólf löndum. Margir af heitustu upprennandi tónlistarmönnum heims koma þar fram og rjómi íslensku tónlistarsenunnar. Á dagskránni verða jafnframt þrír stærri sérviðburðir sem fara fram í Hörpu. Shygirl kemur hátíðinni af stað í Silfurbergi Hörpu þann 4. nóvember, degi síðar sameinast Daði Freyr og Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg og síðan verður botn sleginn í hátíðina 8. nóvember þegar The Streets með Mike Skinner í fararbroddi stíga á svið í Eldborg. Víkka út hátíðina „Iceland Airwaves hefur ávallt byggst á styrk íslenskrar tónlistar og í ár leggjum við mikla áherslu á innlenda listamenn. Þannig sköpum við fleiri tækifæri fyrir íslenska tónlistarmenn til að koma fram, heyrast og uppgötvast. Á sama tíma höldum við áfram að kynna spennandi upprennandi erlenda listamenn og gefa áhorfendum tækifæri til að upplifa þá á sviði áður en þeir ná alþjóðlegri viðurkenningu," segir Ísleifur Þórhallsson, hátíðarstjóri Iceland Airwaves, í tilkynningunni frá Senu. „Við erum einnig afar spennt að kynna þrenna stóra tónleika í Hörpu sem hluta af hátíðinni. Með því víkkum við út hvað Iceland Airwaves getur verið og sköpum nýjar leiðir fyrir gesti til að tengjast tónlist um alla borg," segir hann. Tónleikagestir í Hafnarhúsinu hlusta á og syngja með Daða Frey á Iceland Airwaves.Joana Fontinha Sala á svokölluðum „Early Bird"-hátíðarpössum er hafin og hefjast miðasölur fyrir sérviðburðina þrjá á næstunni. Boðið verður upp á sérstakan afslátt og forsölur á alla þrjá tónleikana fyrir þá gesti sem hafa tryggt sér hátíðarpassa. Hér að neðan má sjá þá tónlistarmenn sem koma fram á formlegri dagskrá hátíðarinnar: Adult DVD, Amor Vincit Omnia, Arima Ederra, Arny Margret, Axel Flóvent, Bana Zahiti, Bleech 9:3, David Bay, Dove Ellis, Emmsje Gauti, HÉR, Inspector Spacetime, Joe & The Shitboys, Júníus Meyvant, KOIKOI, Liim, MAMMÚT, Oyama, PISS, Pollyfromthedirt, Róshildur, RSP, Skeler, SYL, TÁR, Tunghoyrt, virgin orchestra og Yaelokre. Iceland Airwaves Tónleikar á Íslandi Tónlist Reykjavík