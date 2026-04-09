Skilnaður foreldranna mótað hana einna mest Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 09:02 Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir keppir í Ungfrú Ísland 22. apríl næstkomandi. Hún er sennilega þekktasti keppandinn í ár enda áður birst á sjónvörpum landsmanna þegar hún keppti í Söngvakeppni sjónvarpsins. „Ég er svo þakklát fyrir allt sem ég á og allt sem hefur mætt mér á lífsleiðinni. En það var mikil gæfa að fá höfnun sem lét mig leggja harðar af mér frekar en að gefast upp þegar ég komst ekki inn í draumaskólann og missti ljósið mitt,“ segir Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. „Það er ég sem stjórna mínu eigin lífi" Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir er 26 ára söngkona, kennari og leikkona með B.Ed-gráðu í kennslufræðum og diplómugráðu frá tónsmíðaskólanum LIMPI. Hún er hvað þekktust hérlendis undir listamannsnafninu Sigga Ózk og hefur tvisvar tekið þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins, 2023 og 2024. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Ég fór í heimsreisu með mömmu minni og systur þegar ég var sextán ára," segir Sigríður Ósk. Sigríður Ózk keppir í Ungfrú Ísland sem Ungfrú Hafravatn.Arnór Trausti Hver er þinn mesti ókostur? „Lélegt tímaskyn, en ég er að vinna í því." Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Án mömmu væri ég ekkert, en mér finnst Ragnhildur Steinunn vera mikil fyrirmynd og ég lít mikið upp til hennar. Hún er glæsileg og góð fjölskyldukona sem þorir að vera hún sjálf alls staðar sem hún er. Einnig er Vigdís Finnbogadóttir mjög stór fyrirmynd fyrir mér og ég ber þann heiður að deila sama afmælisdegi og hún.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Uppeldið mitt sem gerði mig jákvæða og sterka; skilnaður foreldra minna lét mig horfa á lífið, fólk og sambönd á nýjan hátt og tónlistarferillinn minn þar sem ég fann hugrekkið eftir fullt af höfnunum og ákvað að elta drauminn sama hvað.“ Hverju ertu stoltust af? „Hugarfarinu mínu en með því hef ég komist í gegnum allt.“ Sigga Ózk gaf út og flutti Símamótslagið „Áfram stelpur (allar sigra)“ á Símamótinu 2024. Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Ég er svo þakklát fyrir allt sem ég á og allt sem hefur mætt mér á lífsleiðinni. En það var mikil gæfa að fá höfnun sem lét mig leggja harðar af mér frekar en að gefast upp þegar ég komst ekki inn í draumaskólann og missti ljósið mitt,“ segir Sigríður. „Svo vaknaði ég einn daginn á leið í skólann sem ég var í og ákvað að ég ætlaði að búa til skemmtunina sjálf. Sótti um í aðalstjórn og ákvað að hafa gaman sama hvar ég er. Þar lærði ég að það er ég sem stjórna mínu eigin lífi, ekki aðstæðurnar sem ég er í.“ Súdóku-færnin leyndur hæfileiki „Finn leið til að fá útrás með því að hreyfa mig, skrifa í dagbók og tala við einhvern sem ég treysti. Finn þakklæti með því að spyrja mig: Hvað hef ég sem ég er þakklát fyrir? og Hvað get ég lært af þessari tilfinningu? og minna mig á hvaða góðu eiginleika ég hef,“ segir Sigríður aðspurð um það hvernig hún tekst á við álag. Hún fari „upp, upp og áfram“ með því að spyrja sig: „Hverju er ég spennt fyrir?“, „Hvaða leið ætla ég að fara?“ og „Hvað ætla ég að gera til þess að komast nær draumnum?“ Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Þú stjórnar ekki hegðun annara, en þú stjórnar hvernig þú bregst við.“ Sigríður Ósk er Ungfrú Hafravatn. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég er mjög góð í súdókú, alveg „expert level“ á fimm til tíu mínútum-góð,“ segir hún. Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Mér finnst mjög heillandi þegar fólk þorir að vera það sjálft, er með góða nærveru, hlustar meira en það talar og veit að það er nóg pláss fyrir alla að lifa draumana sína.“ En óheillandi? „Mér finnst mjög óheillandi þegar fólk er neikvætt, baktalar og lítur á lífið sem keppni.“ Jafnvægi, Hafravatn og krakakflóð „Ég sit í sófanum okkar Siffa þar sem við horfum út á Hafravatn, ég er nýbúin á tónleikaferðalagi og við erum að fara að elda kvöldmat fyrir börnin okkar. Ég vil hafa fundið jafnvægi í því að ferðast á milli staða, syngja og koma fram og að geta komið heim í krakkaflóðið mitt og sinnt þeim,“ segir Sigríður þegar hún er spurð hvar hún sjái sig eftir tíu ár. Sigríður er með gráðu í kennslufræðum. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Brittany Snow! Ég hitti hana í Lounge á flugvelli í Ameríku, talaði við hana og klappaði hundinum hennar.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég væri svo til í að hjálpa fólki bæði á Íslandi og úti í heimi að fá mat á diskinn, húsaskjól og tilgang. Það er alveg smá yfirþyrmandi þegar maður fer að hugsa út í allt sem maður væri til í að gera til að hjálpa fólki. Ég myndi alveg vilja fjárfesta í fyrirtækjum og skólastofnunum sem ég trúi að vilji gera samfélagið okkar sterkara og betra, eða stofna mín eigin sem gera það. En maður verður að byrja á sjálfum sér til að geta haft jákvæð áhrif á samfélagið.“ Hver er uppáhaldsbókin þín? „The 7 Habits of Highly Effective People kenndi mér lífsvenjur sem gera lífið mitt betra.“ Brennur fyrir skólamál „Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á öllu sem kemur að sviðsframkomu, glimmeri og að ögra sjálfri mér. Ég á mér að vísu tvær fyrirmyndir úr fyrri keppnum. Fanney Ingvarsdóttir var pössunarpían mín, alltaf svo glæsileg, með stórt hjarta og hlýja nærveru. Og sömuleiðis Ragnhildur Steinunn, sem ég hef alltaf litið upp til,“ segir Sigríður um það sem vakti áhuga hennar á Ungfrú Íslandi. Sigga Ózk talar fyrir nornina Glindu í Wicked-myndunum tveimur. „En það var ekki fyrr en á forsýningu á Wicked: For Good þar sem umræðan, um að ég gæti tekið þátt, byrjaði og ég var opin fyrir því að þetta gæti verið tækifæri til að koma mér og mínum boðskap á framfæri út í heimi jafnt sem hér heima,“ bætir hún við. Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Líklegast skóla- og uppeldismál. Samfélagið er ekkert án sterkra einstaklinga og ég trúi því að þeir mótist mest heima hjá sér og í skólanum þangað til að við förum út í fullorðins lífið og berum ábyrgð á okkur sjálfum.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Það er svo persónubundið hvað fólki finnst vera „fyrirmyndarkostir“. Að mínu mati þarf hún fyrst og fremst að þora að vera hún sjálf og sé sönn sjálfri sér í hvaða aðstæðum sem er, tilbúin að taka á sig ábyrgðina sem fylgir þessu starfi og vilji vera þjóðinni til sóma. Sigga Ózk keppti í Söngvakeppninni með lagið „Um allan alheiminn“. Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Það væri algjör heiður að fá að vera fulltrúi Íslands í svona keppni. Lífið kemur stundum með ótrúlegustu tækifærin til manns og í stað þess að óttast útkomuna vil ég nýta tækifærið og ná til fleira fólks. Ég held að ég gæti komið með margt gott inn í þessa keppni þar sem ég er með reynslu í sýningum, sviðsframkomu og að leiða fólk saman,“ segir Sigríður. Sigríður Ósk er þekkt hérlendis undir nafninu Sigga Ózk. „Ég er einnig bara venjuleg kona sem vill öðrum vel, með stefnu í lífinu og veit hvað ég vil. Þar sem ég er nú þegar búin að stíga inn í sviðsljósið hér á Íslandi vil ég sýna fólki að þú þarft ekki að láta aðstæður stjórna þér heldur getur þú haft áhrif á aðstæður með þínum eigin ásetningi. Hafðu hugrekki til þess að fara ótroðnar eða ókunnugar slóðir og hafðu trú á sjálfri þér að þú komist í gegnum hvað sem er.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Hver og ein okkar er einstök á sinn hátt. Ég held að í þessum hópi þá er það að ég sé elst og er með reynslu á sviði og framkomu.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Samkvæmt stjörnunum þá er mín kynslóð, Gen Z, sú sem berst fyrir frelsi, sannleikanum og réttlæti. Við erum að fara að taka við keflinu en keflið er ryðgað og margt óljóst. Svo okkar áskorun felst í því að vera með skýrari framtíðarsýn fyrir samfélagið okkar í heild. „Allir hafa rétt á sínum skoðunum." 