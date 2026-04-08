„Það er enginn að fara senda þig í stríð" Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. apríl 2026 11:55 Þorgerður Katrín hefur svarað Patreki Jaime eftir að hann lýsti yfir áhyggjum sínum af því að vera sendur í stríð. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra birti myndband á Facebook þar sem hún fullvissaði áhrifavaldinn Patrek Jaime um að hann yrði ekki sendur í stríð og að Íslendingar yrðu áfram herlaus þjóð. Patrekur hafði biðlað til hennar að senda hann ekki í stríð. Áhrifavaldurinn Patrekur Jaime birti TikTok-myndband í gær þar sem hann sagði stöðugt talað um stríð þessa dagana og hann vildi því lista upp nokkrar ástæður fyrir því af hverju ætti ekki að senda hann í stríð. „Ég held að matur sem er borðaður í hernum sé ógeðslegur. Þannig að ég myndi ekki geta borðað þar. Ég yrði þá kannski „cunty skinny" en ég held að það yrði ekki þess virði," sagði hann vera fyrstu ástæðuna. „Mér líður eins og það væri alltaf verið að neyða mig að kela við einhverja menn út af því þeir eru náttúrulega ekki með konunum sínum," sagði hann ástæðu tvö. „Ég yrði svo meðvirkur að ég myndi gera það og mig langar ógeðslega lítið að kela við eiginlega flest alla Íslendinga." @patrekurjaimee Páska hugleiðing ársins ✨ ég á ekkert í herinn 💕💋 ♬ Yacht Club - MusicBox „Númer þrjú er að ég kann ekkert á byssur og ég held ég væri líklegri til að skjóta óvart einhvern sem er með mér í liði heldur en á móti mér," sagði hann. Í fjórða lagi nefndi Patrekur að samkynhneigð væri ólögleg í mörgum löndum þar sem stríðsátök geisa og því yrði honum ekki hleypt inn í þau lönd. Það væri því eyðsla á skattpeningum að reyna að senda hann þangað. „Og númer fimm þá væri bara ógeðslega leiðinlegt fyrir íslensku þjóðina að missa mig. Þannig að plís, Þorgerður Katrín, ef þú ert að fara að senda mig í stríð hugsaðu þig tvisvar um." „Við erum herlaus þjóð og verðum það áfram" Frá því myndbandið birtist í gær er búið að horfa á það rúmlega fimmtán þúsund sinnum og það vakið þó nokkra athygli. Nægilega mikla til að Þorgerður ákvað að svara Patreki með eigin myndbandi á Facebook. „Elsku Patti, það er enginn að fara senda þig í stríð, enginn og allra síst ég," sagði hún í upphafi myndbandsins. „Við erum herlaus þjóð og verðum það áfram, sama hvað hver segir," bætti hún síðan við. Taldi hún tilefni til að leiðrétta upplýsingaóreiðu um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Kjósi þjóðin að halda viðræðunum áfram og þær endi með inngöngu Íslands í ESB verði landið samt áfram án hers. „Það verður enginn evrópskur her hér heima," sagði Þorgerður. Hún sagðist jafnframt sammála Patreki um að of mikið sé rætt um stríð og of mikið af stríði í veröldinni. Þá minnti hún á Evrópusambandið hafi verið stofnað í kringum frið og til að koma í veg fyrir frekari átök. „Elsku Patti, þú ert algjör þjóðargersemi. Ég vona að þú hafir haft það gott yfir páskana og þið öll hin þarna úti."