Eftir á fyndið að vera stönguð niður af kind

Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja þar kappi fyrir hönd Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs.
Bjarkey Rós starfar á hjúkrunarheimilinu Seltjörn og er stúdent frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.
Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig?
„Það sem kæmi fólki kannski mest á óvart er að ég ólst upp í sveit og var algjör sveitastelpa. Ég fór á rjúpnaveiðar, veiddi fiska, var mikið á hestum og gaf pabba mínum hænur sem urðu upphafið að hænsnaskapnum heima.“
Hver er þinn mesti ókostur?
„Minn helsti ókostur er líklega að ég set stundum of miklar kröfur á sjálfa mig. Ég vil gera allt vel og get verið svolítið hörð við sjálfa mig ef hlutirnir ganga ekki alveg eins og ég ætlaði.“
Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)?
„Fyrirmynd mín í lífinu er kærastinn minn. Ég dáist að jákvæðni hans, þolinmæði og því hversu hugulsamur hann er við fólkið í kringum sig.“
Hvað hefur mótað þig mest?
„Að eiga bróður með Downs heilkenni hefur mótað mig mest. Hann hefur kennt mér að horfa á lífið á annan hátt, vera þakklát fyrir litlu hlutina og sýna meiri skilning og kærleika í garð annarra.“
Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér i gegnum hana?
„Ein stærsta áskorunin sem ég hef þurft að takast á við er kvíði. Það hefur stundum verið erfitt, en ég hef lært að vinna með honum og stíga út fyrir þægindarammann. Það hefur kennt mér mikið um styrk, seiglu og að trúa á sjálfa mig.“
„Ég er stoltust af sjálfri mér og þeirri vegferð sem ég hef farið til að komast á þann stað sem ég er í dag. Ég hef lært mikið af áskorunum lífsins og þær hafa gert mig sterkari sem manneskju,“ segir Bjarkey þegar hún lítur yfir farinn veg.
Hver er þín mesta gæfa í lífinu?
„Mín mesta gæfa í lífinu er bróðir minn, Tumi. Hann hefur haft ótrúleg áhrif á mig og kennt mér að horfa á lífið með meiri þakklæti, kærleika og jákvæðni.“
Hvernig tekstu á við stress og álag?
„Ég tekst á við stress og álag með því að hreyfa mig reglulega, eyða tíma með fólkinu mínu og minna mig á að taka hlutina eitt skref í einu. Það hjálpar mér að halda jafnvægi og ró í erfiðum aðstæðum.“
Besta heilræði sem þú hefur fengið?
„Besta heilræði sem ég hef fengið er að ganga í burtu úr aðstæðum þar sem maður fær ekki virðingu. Það hefur kennt mér að setja mörk og standa með sjálfri mér.“
Neyðarlegasta atvik sem bú hefur lent í?
„Eitt af neyðarlegri atvikum sem ég hef lent í var þegar kind stangaði mig í réttum og ég datt. Það var frekar vandræðalegt á augnablikinu, en mjög fyndið eftir á.“
Bjarkey elskar sveitalífið og segist öflugur veiðimaður.
„Já, ég myndi segja að leyndi hæfileikinn minn sé veiði, ég er mjög góður veiðimaður og hef alltaf haft gaman af því.“
Hvað finnst þér heillandi í fari fólks?
„Mér finnst mjög heillandi þegar fólk er öruggt í eigin skinni og þorir að vera það sjálft.“
En óheillandi?
„Mér finnst óheillandi þegar fólk sýnir skort á virðingu gagnvart öðrum.“
Hver er þinn helsti ótti?
Minn helsti ótti er að geta ekki eignast börn. Fjölskylda hefur alltaf haft mjög stórt hlutverk í lífi mínu og því er það eitthvað sem skiptir mig miklu máli.
Bjarkey er með stóra framtíðardrauma.
„Eftir tíu ár sé ég mig reka mitt eigið einkaþjálfarafyrirtæki, eiga stóra fjölskyldu og lifa heilbrigðum og virkum lífsstíl. Mikilvægast fyrir mig er þó að vera hamingjusöm og umkringd góðu fólki.“
Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt?
„Frægasti einstaklingur sem ég hef hitt er Vigdís Finnbogadóttir.“
Ef pú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana?
„Ef ég fengi milljarð til umráða myndi ég fyrst og fremst hjálpa fjölskyldunni minni og þeim sem standa mér nærri. Ég myndi líka fjárfesta í eigin framtíð, til dæmis í fyrirtæki tengdu heilsu og hreyfingu, og leggja mitt af mörkum til góðgerðarmála, Downsfélagsins.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Þær eru svo margar! En ef ég þarf að velja eina þá væri það örugglega Heimkoma eftir Lone Theils.“
Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?
„Ég hef fylgst með keppninni á samfélagsmiðlum í nokkurn tíma og fannst hún alltaf mjög áhugaverð. Á endanum ákvað ég að stíga út fyrir þægindarammann og taka þátt í þessu spennandi ferðalagi.“
Hvaða samfélagslega málefni brennur bú fyrir?
„Samfélagslegt málefni sem brennur fyrir mér er aukinn skilningur og stuðningur við fólk með fötlun og fjölskyldur þeirra. Að eiga bróður með Downs heilkenni hefur haft mikil áhrif á mig og gert mig mjög meðvitaða um mikilvægi virðingar, jafnréttis og tækifæra fyrir alla.“
Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir?
„Ungfrú Ísland þarf að vera sjálfsörugg, jákvæð og bera virðingu fyrir öðrum. Hún þarf líka að vera góð fyrirmynd og nota rödd sína til að hafa jákvæð áhrif.“
Aðspurð hvers vegna hún sækist eftir því að verða Ungfrú Ísland svarar Bjarkey:
„Ég sækist eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland því mér finnst mikilvægt að geta verið góð fyrirmynd og nota rödd mína til að hafa jákvæð áhrif. Mig langar að sýna að styrkur kemur í mörgum myndum og að það sé mikilvægt að vera stolt af því hver maður er.“
Hvað greinir þig frá öðrum keppendum?
„Ég tel að það sem greini mig frá öðrum sé styrkurinn sem ég hef þróað í gegnum mínar eigin áskoranir. Þær hafa kennt mér samkennd, þrautseigju og að vera óhrædd við að stíga út fyrir þægindarammann.“
Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir?
„Ein stærsta áskorunin sem mín kynslóð stendur frammi fyrir er þróun gervigreindar og tækninnar í kringum hana. Það skiptir miklu máli að við lærum að nýta hana á skynsamlegan hátt án þess að missa mannleg tengsl og gagnrýna hugsun.“
Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum?
„Ég skil að fólk hafi mismunandi skoðanir á fegurðarsamkeppnum. Fyrir mér snýst þetta þó ekki bara um útlit, heldur líka um persónuleika, sjálfstraust og tækifæri til að hafa jákvæð áhrif.“