Bíll við bíl á Hellis­heiði eftir að heyrúllur féllu á veginn

Eiður Þór Árnason skrifar
Umferð stóð næstum í stað á Hellisheiði.
Umferð stóð næstum í stað á Hellisheiði. aðsend

Mikill umferðarþungi er á Hellisheiði og gengur bílaumferð mjög hægt á svæðinu. Bíll er upp við bíl og dæmi um að hraði hafi farið niður fyrir tíu kílómetra á klukkustund, að sögn vegfaranda. 

Annar lýsir því að hann hafi lent í langri bílaröð þegar hann var kominn fram hjá Kömbum og ekki sjái enn fyrir endann á henni. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Selfossi féllu heyrúllur á veginn með þeim afleiðingum að umferð yfir heiðina raskaðist. Um ellefuleytið var bifreið komin á vettvang til að fjarlægja rúllurnar. 

Má því binda vonir við að það fari að greiðast úr mestu umferðarflækjunni, að sögn lögreglu. Vegfarandi staðfestir að umferð hafi náð auknum hraða eftir að aðgerðinni lauk. 

Umferð á Hellisheiði úr austurátt á ellefta tímanum í kvöld.
Umferð á Hellisheiði úr austurátt á ellefta tímanum í kvöld.Aðsend

Fólk var hvatt til að flýta för sinni yfir heiðina fyrr í dag vegna óveðurs sem skellur á í fyrramálið. Umferð til og frá höfuðborgarsvæðinu hefur verið þung í kvöld og var til að mynda löng bílaröð á Suðurlandsvegi um sexleytið. 

Umferð á Hellisheiði í átt að Reykjavík á ellefta tímanum í kvöld.aðsend

Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum frá lögreglu.

