Eldri borgarar einmana en eigi erfitt með að rífa sig upp á ný Smári Jökull Jónsson skrifar 4. apríl 2026 14:00 Grindavíkurbær Vísir/Vilhelm Grindavíkurbær hefur auglýst íbúðir til leigu á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð sem lokað hefur verið frá rýmingu bæjarins. Deildarstjóri hjúkrunar á Víðihlíð segir fólk í misjafnri aðstöðu til að flytja aftur heim í bæinn. Íbúðir á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð voru auglýstar til leigu í vikunni en það hefur verið lokað frá rýmingu Grindavíkurbæjar í nóvember 2023. Húsnæðið skemmdist mikið í jarðhræringunum en að sögn deildarstjóra hjúkrunar á Víðihlíð er búið að rífa hluta hússins en að öðru leyti sé ástand þess gott. Starfsemin verði ekki mikil í byrjun. „Grindavíkurbær átti átján íbúðir en nýbyggingin sem var byggð árið 2018 hún náttúrulega losnaði frá í jarðskjálftunum við rýmingu. Við ætlum að vera með tólf íbúðir í leigu og það er nú þegar búið að sækja um þrjár þeirra,“ segir Stefanía Jónsdóttir, deildarstjóri hjúkrunar á Víðihlíð. Eins og sjá má stórskemmdist Víðihlíð í jarðhræringunum og þurfti að rífa hluta hússins.Vísir/Sigurjón „Þetta gerist bara smátt og smátt. Þetta er langhlaup, við ætlum að byggja þetta upp en þetta tekur tíma og einhvern veginn verðum við að byrja. Ástandið á húsinu er að verða dúndurgott. Það voru sprungur og skemmdir innanhúss en það er búið að bæta það allt, dúkaleggja allt aftur og íbúðirnar eru í toppstandi,“ bætir Stefanía við. Ekki auðvelt fyrir þennan hóp að rífa sig upp aftur Hún tekur fram að nú þegar búi eldri borgarar í Grindavík og að hún hafi skynjað áhuga hjá fólki að flytja aftur heim. „Já og nei, það eru náttúrulega margir komnir á þann aldur að fólk er búið að festa sig einhvers staðar annars staðar og þó þeim líði illa þar og séu einangruð og einmana og að eiga við þetta áfall, þá er ekkert auðvelt að rífa sig aftur upp.“ Stefanía segist telja að með tíð og tíma komi fólk aftur heim. „Sumir sem eru að koma heim eru jafnvel að bugast undan dýrri leigu annars staðar. „Sumir eru að koma því þeim langar það og svo eru aðrir sem komast ekki heim því þeir geta ekki selt eða losnað undan ákvæðum í núverandi húsnæði." „Við erum öll á sömu línu" Hún segist sannfærð um að bærinn muni blómstra á ný og að starfsmenn bæjarins rói allir í sömu átt. Myndin Ó góða gamla Grindavík var frumsýnd í gær og sagðist Stefanía hafa fengið mörg skilaboð frá fólki eftir myndina sem hafi ekki áttað sig á öllu sem gengið hafði á í jarðhræringunum. „Við ætlum að byggja þetta upp. Hvort sem ég ætla mér heim eða ekki, hvort sem þú ert Grindvíkingur eða ekki. Þetta snýst bara um að við ætlum að byggja upp Grindavík." „Það er það góða við starfsfólk Grindavíkurbæjar, við erum öll á sömu línu. Það ætla allir sem vinna hjá Grindavík að byggja upp bæinn." Oddvitar þeirra tveggja flokka sem tilkynnt hafa framboð telja húsnæðismál eitt stærsta málið og íbúarnir vilja völdin aftur í hendur bæjarstjórnar. 1. apríl 2026 21:00 Vonast til að náttúran verði þeim hliðholl Leikskóli tekur aftur til starfa í Grindavík í ágúst ef áform bæjarstjórnar ganga eftir og þá er einnig í skoðun að innrita aftur í grunnskólann í haust. Forseti bæjarstjórnar segir að foreldrar áttatíu barna hafi hug á því að nýta sér þjónustuna. 28. mars 2026 16:00 