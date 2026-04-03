Lög­regla lét loka þremur af­hendingar­stöðum á­fengis

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Óheimilt er að afhenda áfengi á helgidögum. 
Lögreglan á Norðurlandi eystra hafði afskipti af þremur afhendingarstöðum áfengisverslana og lét loka þeim í gær. Óheimilt er samkvæmt áfengislögum að afhenda áfengi á helgidögum. Embættið hefur haft eftirlit með sömu stöðum í dag.

Heimir Harðarson varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. 

Hann segir að vel hafi gengið að fá stöðunum lokað, en fram að lokun hafi staðirnir verið að afhenda áfengi í trássi við 5. mgr. 6. gr. a. áfengislaga en hún er eftirfarandi: „Óheimilt er að afhenda áfengi á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst.“

Í dag hafi lögregla athugað hvort afhendingarstaðirnir hefðu nokkuð verið opnaðir á ný. Heimir sagði ekkert benda til þess þegar blaðamaður náði tali af honum. 

