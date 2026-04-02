Íslandsvinurinn Gucci Mane frelsissviptur

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Gucci Mane er meðal áhrifameiri rappara 21. aldarinnar.
Níu Bandaríkjamenn hafa verið ákærðir fyrir mannrán og vopnað rán eftir að hafa lokkað nokkra tónlistarmenn inn í upptökuver í Dallas, frelsissvipt þá og rænt af þeim fjármunum og lausafé fyrr á þessu ári. Meðal fórnarlamba er rapparinn og Íslandsvinurinn Gucci Mane. 

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna greindi frá þessu á blaðamannafundi í dag en CBS greinir frá. Átta hinna grunuðu voru handteknir í vikunni í tengslum við rannsókn málsins. Meðal þeirra eru minna þekktu rappararnir Pooh Shiesty og Big30.

Samkvæmt upplýsingum frá saksóknara skipulagði hópurinn ofbeldisfullt fyrirsát þann 10. janúar með því að lokka fórnarlömb að upptökuveri í Texas undir því yfirskyni að viðskiptafundur væri fyrirhugaður. 

Þegar þangað var komið hafi fórnarlömbunum verið stíað í sundur, og þeir frelsissviptir. Rapparinn Pooh Shiesty hafi farið með Gucci Mane afsíðis, hótað honum með skammbyssu af gerðinni AK og neytt hann til að undirrita skjal þess efnis að samningi Pooh Shiesty við útgáfufyrirtækið 1017 Labels, sem er í eigu Gucci Mane, yrði rift.

Aðrir hinna grunuðu hafi á meðan frelsissvipt hin fórnarlömbin, hótað þeim með vopnum og rænt þau. Skartgripum, Rolex-úri og tösku frá Louis Vuitton auk annarra verðmæta hafi verið rænt. Samkvæmt einni kærunni héldu fórnarlömbin á tímapunkti að þau yrðu tekin af lífi. Hinir grunuðu hafi síðan flúið á brott.

Skírði dótturina Iceland

Dagana eftir ránið birtu nokkrir hinna grunuðu myndir af sér haldandi á reiðufé og með skartgripi á samfélagsmiðlum, sem talið er að þeir hafi rænt umræddan dag. Sem fyrr segir eru þeir ákærðir fyrir mannrán og vopnað rán. 

Gucci Mane vakti mikla athygli þegar hann kom til Íslands árið 2018 til að spila á tónlistarhátíðinni Secret Solstice, sér í lagi vegna hrifningar hans á Bláa lóninu

Hann hreifst af Íslandi svo mjög að hann nefndi dóttur sína, sem fæddist árið 2023, því áhugaverða nafni Iceland. 

