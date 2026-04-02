Logi Bergmann spyr fjölmiðlamenn spjörunum úr Boði Logason skrifar 2. apríl 2026 10:03 Logi Bergmann mun spyrja fjölmiðlamenn spjörunum úr. Spurningakeppnin er fyrir löngu orðinn fastur liður fyrir hlustendur Bylgjunnar um Páskana. Vísir/Vilhelm Það verður nóg um að vera á Bylgjunni og á Vísi um Páskana þegar að Spurningakeppni fjölmiðlanna fer fram. Þar mætast margir af helstu fjölmiðlamönnum og konum landsins ásamt hlaðvarpsstjórnendum í æsispennandi útsláttarkeppni. Stjórnandi keppninnar í ár er enginn annar en Logi Bergmann en hann mun spyrja skemmtilegra spurninga um allt á milli himins og jarðar. Fjölmiðlarnir sem taka þátt að þessu sinni eru: Morgunblaðið Sameinað lið FM957 og X977 Fréttastofa RÚV Eftirmál MBL.is Dr. Football Gímaldið Bylgjan Fréttastofa Sýnar Viðskiptablaðið Komið Gott DV Brotkastið Mannlíf Rás 1 16-liða úrslit hefjast í dag klukkan 16:00. 8-liða úrslit fara svo fram á föstudaginn langa á sama tíma. Undanúrslit og úrslitaviðureignir fara fram á öðrum degi Páska klukkan 10 um morguninn. Klippa: Spurningakeppni fjölmiðlanna haldin í hundraðasta skipti Hægt verður að fylgjast með þessu öllu saman hér á Vísi og að sjálfsögðu á Bylgjunni, á Bylgjan.is og í Bylgju-appinu.