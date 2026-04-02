Lífið

Logi Berg­mann spyr fjöl­miðla­menn spjörunum úr

Boði Logason skrifar
Logi Bergmann mun spyrja fjölmiðlamenn spjörunum úr. Spurningakeppnin er fyrir löngu orðinn fastur liður fyrir hlustendur Bylgjunnar um Páskana.
Logi Bergmann mun spyrja fjölmiðlamenn spjörunum úr. Spurningakeppnin er fyrir löngu orðinn fastur liður fyrir hlustendur Bylgjunnar um Páskana.

Það verður nóg um að vera á Bylgjunni og á Vísi um Páskana þegar að Spurningakeppni fjölmiðlanna fer fram. 

Þar mætast margir af helstu fjölmiðlamönnum og konum landsins ásamt hlaðvarpsstjórnendum í æsispennandi útsláttarkeppni.

Stjórnandi keppninnar í ár er enginn annar en Logi Bergmann en hann mun spyrja skemmtilegra spurninga um allt á milli himins og jarðar.

Fjölmiðlarnir sem taka þátt að þessu sinni eru:

  • Morgunblaðið
  • Sameinað lið FM957 og X977
  • Fréttastofa RÚV
  • Eftirmál
  • MBL.is
  • Dr. Football
  • Gímaldið
  • Bylgjan
  • Fréttastofa Sýnar
  • Viðskiptablaðið
  • Komið Gott
  • DV
  • Brotkastið
  • Mannlíf
  • Rás 1

16-liða úrslit hefjast í dag klukkan 16:00.

8-liða úrslit fara svo fram á föstudaginn langa á sama tíma.

Undanúrslit og úrslitaviðureignir fara fram á öðrum degi Páska klukkan 10 um morguninn.

Hægt verður að fylgjast með þessu öllu saman hér á Vísi og að sjálfsögðu á Bylgjunni, á Bylgjan.is og í Bylgju-appinu.

