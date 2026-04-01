Bubbi, kílómetragjaldið og svikin um boltaland fyrir fullorðna Samúel Karl Ólason skrifar 1. apríl 2026 20:02 Aprílgöbb ársins voru nokkuð fjölbreytt og mörg hver skemmtileg. Á hverju ári hlaupa margir apríl og líklega var engin undantekning á því þetta árið. Fjölmiðlar, fyrirtæki, stofnanir og auðvitað óbreyttir borgarar reyndu að plata aðra upp úr skónum með misgáfulegum aprílgöbbum. Vísir tók saman brot af bestu aprílgöbbunum 2026. Aprílgabb Vísis þetta árið sneri að því að Bubbi Morthens ætlaði að halda opna hljómsveitaræfingu í Laugardalshöllinni í dag. Sú æfing yrði fyrir afmælistónleika hans í sumar og yrði opin öllum. Þar gæfist fólki sem hefði ekki tekist að verða sér út um miða á tónleikanna kostur á að sjá hvað verður á boðstólum. „Allir velkomnir, þetta verður þriggja tíma opin hljómsveitaræfing og haltu kjafti,“ sagði Bubbi. Bubbi sagðist ekki geta haldið aukatónleika þann 7. júní því hann væri að fara til Noregs í laxveiði og því hefð hann frekar tekið þá ákvörðun að halda opna æfingu. Þessi opna æfing átti að fara fram klukkan ellefu í dag og var Laugardalshöll vöktuð af blaðamanni og ljósmyndara Vísis. Fáir virðast þó hafa bitið á agnið. Er það mögulega vegna áhugaverðs hóps fólks sem virðist ekki geta haldið aftur af sér og vekur athygli á því á Facebooksíðu Vísis og annarra miðla um að það hafi séð í gegnum hrekkinn. Hvað ætli það sé sem kalli fram þessa óstjórnanlegu löngun fólks til að vekja athygli á því að það hafi fattað hvaða dagur væri í dag? Burtséð frá því þá nálguðust nokkrir ungir menn Höllina í morgun en þeir könnuðust þó ekkert við að vera á leið á opna æfingu Bubba þegar gengið var á þá. Fleiri keyrðu þó hjá en ekki er hægt að segja til um að þeir hafi haft áhuga á hinum meintu tónleikum. Skúffaður skattur Ef hugmyndin með aprílgöbbum er sú að láta menn hlaupa og reita menn til reiði, hlýtur aprílgabb Morgunblaðsins og mbl að koma til álita sem eitt best heppnaða gabb þessa árs, allavega. Fólk brást reitt við frétt Moggans um að hægt væri að sækja um afslátt á kílómetragjaldi en það þyrfti að gerast fyrir klukkan hálf þrjú í dag. Þegar menn urðu þess áskynja að þarna væri verið að hafa fólk að fíflum, með fulltingi sjálfs fjármálaráðherra, brugðust margir ókvæða við. Aprílgabbið kom illa við til að mynda þá útlendinga sem búsettir eru hér á landi og eru ef til vill ekki kunnugir þessari hefð. Starfsmenn Skattsins hengdu útprentaða frétt Mbl á glugga stofnunarinnar þar sem fram var tekið að um aprílgabb væri að ræða, skrifuðu yfirlýsingu á vef hennar og skrifuðu færslu á Facebook. Í samtali við Vísi sagði sviðsstjóri þjónustusviðs Skattsins að forsvarsmönnum stofnunarinnar hefði ekki verið greint frá því að gabbið stæði til. „Ég stend við aprílgabb Morgunblaðsins,“ segir Andrés Magnússon ritstjórnarfulltrúi Morgunblaðsins staffírugur í samtali við Vísi. Og kannski ekki meira um það að segja, í sjálfu sér. Í annarri grein á Mbl segir þar að auki að: „Frjálsir fjölmiðlar leita ekki samþykkis stjórnvalda fyrir fréttaflutningi sínum eða aprílgöbbum. Morgunblaðið og mbl.is standa við aprílgabbið.“ Gervigreindarslagsmál Annarsstaðar er minna fyrir gríninu haft. Nútíminn birti í dag grein um að innan Miðflokksins væri slúðrað um það að Snorri Másson ætlaði að segja af sér eftir að hann slóst við Sigmund Davíð, formann flokksins. Í greininni er vísað í myndband sem á að sýna þessi meintu slagsmál með gervigreindarteiknaðri mynd sem aðalmynd. Þegar smellt er á myndbandið birtist þó lagið frábæra Never gonna give you up með Rick Astley. Það er tilvísun í gamalt og gott netgrín þar sem fólk var platað til að opna myndbönd og hlekki í von um að sjá eitthvað merkilegt. Þess í staðinn sér það þó og heyrir frábært lag sem verður aldrei þreytt. Aprílgöbb hafa lengi snúist um það að láta fólk „hlaupa apríl“ eins og það er gjarnan kallað. Það er að ginna fólk í erindisleysu. Í samtali við Vísi um aprílgöbb árið 2015 sagði hinn alræmdi hrekkjalómur Logi Bergmann að til væru nokkrar tegundir af aprílgöbbum. Sjá einnig: Aprílgöbb eru sko ekkert grín Logi sagði að þó hefðin væri að láta fólk hlaupa apríl notuðu fjölmiðlar stundum göbbin til að segja skoðun á einhverju eða jafnvel mótmæla. Þá væri einnig algengt að gabba menn til þess eingöngu að æsa þá upp. Málshættir eftir ChatGPT Á Facebooksíðu Nóa Síríusar birtist í morgun færsla um að mistök hefðu átt sér stað við val á málsháttum fyrir páskaeggin í ár. Hugmyndaskjal þar sem gervigreindin ChatGPT hefði spreytt sig á nýmóðins málsháttum hefði óvart ratað í prent. Með færslunni fylgdu myndir af ansi nýstárlegum málsháttum. Einn var svona: „Sá er glataður tíminn sem farið hefur í scroll.“ Þá hljóðaði annar svo: „Betra er að vera offline en útbrunninn.“ Storland því miður ekki raunverulegt Illkvitnasta aprílgabb ársins er án efa gabb sænsku húsgagnakeðjunnar IKEA. Þar var fólki í morgun lofað því að búið væri að opna boltaland fyrir fullorðna. Undirritaður ljómaði allur upp í nokkrar sekúndur þegar hann sá það í morgun, áður en fótunum var kippt undan honum. Þetta verður að teljast nokkuð grimmilegt grín og við verðum að vona að forsvarsmenn IKEA sjái af sér og geri Storland að raunveruleika. Eldsneyti heim að dyrum N1 bauð upp á þá nýjung að senda eldsneyti heim til viðskiptavina með Wolt. „Við höldum áfram að létta viðskiptavinum okkar enn einn daginn og bjóðum nú upp á heimsendingu á eldsneyti,“ stóð á Facebooksíðu fyrirtækisins. Þar fylgdi mynd af Wolt-bíl með bensíntank í eftirdragi. Beygingarlýsing loksins í bókaformi Árnastofnun fór illa með unnendur íslenskrar tungu þegar tilkynnt var í morgun að til stæði að gefa nokkur eintök af nýrri prentútgáfu af Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls, eða BÍN. Átti að vera hægt að nálgast bókina við þjónustuborðið í Eddu. Fljúgandi landverðir Gestum í Þjóðgarðinum á Þingvöllum stóð til boða í dag að prófa nýjustu tæknina í landvörslu. Sagt var frá því á Facebooksíðu þjóðgarðsins að landverðir færu nú fljúgandi um svæðið með því að festa stóran dróna við bakið á sér. Þingvalladróninn, eins og hann var kallaður, átti að bera landverði hratt og örugglega um þjóðgarðinn og á umhverfisvænan máta. Skjaldbaka í Keflavík Sjaldgæf sæskjaldbaka fannst í Grófinni í Keflavík í morgun. Hana fann Ragnar Guðleifsson, dýrafangari, samkvæmt frétt Víkurfrétta og var skjaldbakan geymd í volgu baði í Skessuhellinum á meðan beðið væri eftir sérfræðingum til að annast hana. Þar átti fólk að geta skoðað dýrið en auðvitað reyndist þetta lygi, eins og svo margt annað í dag. Fréttinni fylgdu nokkuð góðar myndir af skjaldböku í teppi og í volgu baði í hellinum. Ormstunga í spinning Þjóðleikhúsið birti í gær færslu á Instagram þar sem þeir Jakob van Oosterhout og Kristinn Óli S. Haraldsson, eða Króli, buðu fólk í spinningtíma í Hreyfingu í dag. Þar átti fólk mögulega að fá að hlusta á plötuna úr Ormstungu. View this post on Instagram A post shared by Þjóðleikhúsið (@leikhusid) Íslenskt loft í dós Bónus tilkynnti nýja vöru í morgun. Það var íslenskt loft í dós. Draumur í dós fyrir marga. Hvort þetta er gabb eða ekki verður að vera túlkunarmál, þar sem varan virðist sannarlega hafa farið í sölu. Þó í takmörkuðu magni. Áhugasamir ættu að geta nálgast íslenskt loft í Bónus, eða með því að opna glugga. Koffínmælir og krullujárn fyrir dýr Hinn glæsilegasti hundur. Elko bauð einnig upp á nýja vöru til sölu í dag. Þar var um að ræða mæli til að mæla koffínintöku en fyrirtækið deildi einnig auglýsingu Dyson fyrir krullujárn fyrir hús- og gæludýr. Mælirinn átti að mæla koffínmagn í líkamanum, eftir að hann var festur á fólk með plástri, og senda niðurstöðurnar í app. Þar átti maður að geta fylgst með koffínneyslu hjá sér og öðrum fjölskyldumeðlimum. Settur var á laggirnar gjafaleikur fyrir koffínmælinn og munu tugir manna hafa skráð sig til leiks. Gjafaleikurinn er þó raunverulegur en í stað þess að fá vörur sem eru ekki til munu heppnir þátttakendur fá gjafabréf. Stöðvum vökvaskort hunda Það voru ansi margir sem boðuðu nýjar vörur í dag. Happy hydrate gerði það einnig en sú vara sneri að því sporna gegn vökvaskorti í hundum, ef ske kynni að enginn drullupollur væri nálægur. View this post on Instagram A post shared by Happy Hydrate (@happyhydrate.is) Jóhann Berg til Árborgar? Jóhann Berg Guðmundsson, fótboltamaðurinn víðfrægi, skrifaði víst í dag undir samning við Árborg. Þar ætlar hann að æfa og spila á meðan hann leitar sér að nýju liði. Samkvæmt færslu á Instagram-síðu Árborgar ætlaði Jóhann Berg að gefa áritanir milli sjö og átta í kvöld á fyrir leik Árborgar gegn ÍBU. Varla voru forsvarsmenn félagsins að ljúga þessu. Myndin er allavega mjög trúverðug. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélag Árborgar (@arborg_fc) Fréttin hefur verið uppfærð. 