Innlent

Icelandair á leið til Möltu og heimilis­lausum fækkar

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við forstjóra Icelandair en fyrirtækið greindi frá því í morgun að verið sé að skoða kaup á starfsemi Fly Play á Möltu. 

Forstjórinn segir að takist kaupin muni það efla starfsemi Icelandair. Ekki sé gert ráð fyrir fækkun starfsfólks hér á landi. 

Þá fjöllum við um heimilausa í borginni en gestum neyðarskýla Reykjavíkurborgar hefur fækkað verulega á milli ára. Deildarstjóri segir ánægjulegt að sjá slíka fækkun og að hana megi rekja til nýrra úrræða.

Nú eru síðustu forvöð að skrá kílómetrastöðu ökutækja því eftir daginn í dag munu þeir sem ekki hafa skráð stöðuna fá tuttugu þúsund króna vangreiðslugjald. Við heyrum í Skattinum með hversu margir eiga eftir að skrá stöðu ökutækis síns. 

Í sportinu verður úrslitakeppnin í körfubolta svo fyrirferðarmest en einnig fjöllum við um landsleikinn í fótboltanum frá því í gær. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. april 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

