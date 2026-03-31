Var sagt að þetta væri „hluti af því að vera kona“

Bindi Irwin opnaði sig nú á dögunum um erfiða baráttu sem hún hefur háð síðustu þrjú ár síðan hún greindist með endómetríósu. Margir þekkja eflaust ættarnafn hennar en Steve Irwin, faðir Bindi, var ástralskur náttúruverndarsinni og dýragarðsvörður.
Bindi hefur verið í sviðsljósinu stóran hluta ævi sinnar en þá sérstaklega eftir að faðir hennar lést á hörmulegan hátt fyrir 20 árum. Steve lést við tökur á heimildarmyndinni „Ocean's Deadliest“ í Ástralíu eftir að stingskata stakk hann í hjartastað.
En Bindi, sem er tuttugu og sjö ára gömul, deildi í morgun myndum af sér á Instagram þar sem hún liggur í sjúkrarúmi en með þeim fylgir meðal annars lýsing á þeim aðgerðum sem hún hefur þurft að gangast undir síðustu ár.
Þar segir hún einnig frá því að hún hafi fundið fyrir miklum sársauka í mörg ár án þess að fá greiningu á sjúkdómnum. Þar af leiðandi hafi hún upplifað sig veikburða og óörugga en hún hvetur fólk í svipuðum sporum til þess að leita svara.
Á síðustu þremur árum hafa yfir 50 legslímuflakksmeinsemdir verið skornar úr líkama mínum. Skemmd í eggjastokki sem festi hann við síðuna var fjarlægð. Botnlangataka og kviðslitsaðgerð. Ég hef fundið fyrir ólýsanlegum, óumflýjanlegum sársauka. Reynt að halda ósýnilegum veikindum mínum fyrir sjálfa mig eftir að læknar sögðu mér að þetta væri bara „hluti af því að vera kona“. Ég var 10 ár án greiningar. Sem unglingur og ung kona fannst mér ég vera veikburða og afar óörugg. Ég var föst í eigin líkama. Mars er vitundarvakningarmánuður um legslímuflakk. Þegar þessi mánuður er á enda hvet ég alla til að muna eftir þessum ósýnilega sjúkdómi hvern einasta dag. Að sýna þeim milljónum sem þjást stuðning, samkennd og mildi. Það er okkar allra að auka vitund, ekki bara um legslímuflakk heldur um heilsu kvenna í heild sinni. Enginn á skilið að þjást í hljóði. Ef þú finnur fyrir sársauka, þá verkjar mig í hjartað fyrir þína hönd. Ég trúi þér. Vinsamlegast leitaðu svara. Og ekki gefast upp á sjálfri þér. Ég veit hversu erfitt það getur verið.
Marsmánuður er, líkt og Bindi segir, tileinkaður þeim sem þjást af endómetríósu en fyrr í mars ræddi fréttastofa við Jón Ívar Einarsson, sérfræðing í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum, um mögulega nýja greiningaraðferð.
Einnig var rætt við Önnu Margréti Hrólfsdóttur, sem hefur sinnt starfi framkvæmdastjóra Endósamtakanna síðan haustið 2023, en þau halda meðal annars utan um fyrrnefndan Endómars.
„Allt sem einfaldar ferlið við að fá greiningu og aðstoð verður stór mál fyrir okkar hóp, aðgerð er risastórt inngrip, oft er sjúkdómurinn meðhöndlaður án þess að fara í uppskurð en það gefur svo mikla ró að vita fyrir víst að maður sé með endó,“ sagði hún í samtali við Vísi.