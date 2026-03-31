GusGus ætlar að sprengja sumarið í gang í lok maí með heilmikilli dansveislu sem Biggi Veira lýsir sem ákveðnu viðbragði við afmælistónleikum síðasta árs þar sem miklu færri en vildu komust að þegar bandið reif stemninguna í Höllinni í tætlur.
„Þetta eru í raun og veru bara viðbragðstónleikar af því að það var svo mikið stuð í fyrra,“ segir Biggi Veira um tónleika GusGus í Höllinni 30. maí, sem eru meðal annars hugsaðir sem sárabót fyrir þau sem komust ekki á 30 ára afmælistónleikana í fyrra.Biggi leggur áherslu á að ekki standi til að endurtaka afmælisveisluna. „Við erum í raun og veru bara að fara að prófa að stilla aðeins hærra í reifinu og aðeins niður í poppinu þannig að þetta verður aðeins öðruvísi dagskrá og meira partímiðuð.“Stefnan er því nú tekin á aðeins öðruvísi upplifun en síðast. „Líka bara til þess að þau sem komu í fyrra og voru ánægð en eru til í að sparka sumrinu í gang með okkur geti þá bara komið aftur og fengið alls konar annað.
Uppleggið er í raun og veru að byrja þetta sumar í góðu stuði og ekki veitir af eins og heimsástandið er. Ef við eigum að komast áfram sem mannkyn þarf að framleiða mótefni gegn kúgun, afmennskun og sjálfseyðandi samfélagi. Reiflistin þarf því að lifa og GusGus mun blása í hana lífi af öllu afli,“ segir Biggi.„Við fengum ótrúleg viðbrögð eftir síðustu tónleika. Það var ljóst að fólk vildi meira,“ bætir Daníel Ágúst, félagi hans, við. „Þess vegna förum við aftur í Höllina. Þetta verður stærra og hærra og tónlistin verður samofin taugakerfinu þínu.“
Reiknað er með umtalsverðum gestagangi á sviðinu í maí og Biggi segir þegar búið að ganga frá því að Birnir, einn vinsælasti rappari landsins, mæti til leiks. „Okkur langar að spila eitthvað af nýja efninu sem við erum að vinna með. Við erum aðeins búnir að spila eitthvað af þessum lögum „læf“ og þeim hefur verið vel tekið.“Þar á meðal er það sem Biggi kallar „reif teknó“ lag sem GusGus gerðu með Birni og kemur út 9. apríl. „Þannig að mig langar dálítið að spila eitthvað af þessu nýja reif, eða dansstöffi, sem er svolítið meira „upbeat“ og við erum að vinna með.Þótt ég hafi aldrei tekið jafn langa tónleika og í fyrra þegar við spiluðum einhver 24 lög í tvo og hálfan tíma þá voru nokkur danslög sem við tókum ekki en ætlum að gera það núna.“
DJ Margeir, einhver áhrifamesti plötusnúður landsins og lykilmaður í þróun íslenskrar danstónlistar, stígur einnig á svið og hann segir markmið kvöldsins einfalt: „Að breyta Laugardalshöllinni í stærsta dansgólf landsins í eina kvöldstund og láta þúsundir hjarta slá í takt.“Veiran segist hafa fylgst með elektrónískri tónlistarmenningu í áratugi, gegnum þann níunda og þann tíunda þar sem reifið sprakk út með tilheyrandi undrum og stórmerkjum.
„Þetta var bara eitthvað svo áhugavert sem kom með reif-kúltúrnum í 90´s-inu og einhvern veginn miðað að mannlegri harmóníu þannig að þetta varð að mannbætandi fyrirbrigði.Þetta er í raun og veru vilji til partístands, bara vera saman í nánd við annað fólk. Við erum náttúrlega hópdýr þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkar meintu geðheilsu að ná upp góðri hóptilfinningu.Ég meina, bara eitt gott kvöld á geðveiku reifi, þar sem allir eru einhvern veginn að tapa sér í mómentinu, fyllir mann einhvern veginn trú á öllu. Bara gleði í loftinu og allir brosandi.
GusGus er greinilega ekki enn komið fram yfir síðasta neysludag eftir rúm 30 ár þannig að reifið hlýtur að mega teljast endingargott?„Mér finnst gjörningurinn sem startaði þessu bandi hafa verið dálítið notadrjúgur en í honum fólst einhvern veginn að leika okkur að því að búa til svona klúbba- og „underground“-skotið popp, sem þróaðist kannski út í að verða líka svolítið elektrónískt,“ segir Biggi um „poppsmiðjuna“ GusGus.Biggi segist, í samtölum við goðsögnina Bjarka teknó, hafa komist að því fyrir nokkrum árum að það væri vafasamt hversu lengi væri hægt að finna upp á einhverju nýju. „En það væru mjög mikil tækifæri fólgin í því að blanda ólíkum hugmyndum, úr fortíð, nútíð og öðru, saman.
Mér fannst þessi niðurstaða okkar Bjarka allavega vera ágætis palletta til að vinna með og þá fer maður svolítið að leita að einhverju sem skoða mætti betur. „Og það er náttúrlega það sem við erum að gera núna, að fara aðeins til baka í 90´s-ið og reyna einhvern veginn að vinna með það væb og blanda 80´s frekar frjálslega saman við það.“
Biggi segir að með þessari aðferð reyni GusGus að finna leið inn í „annars konar framtíðartónlist" án þess að fara beinlínis í gegnum það sem hefur gerst í millitíðinni. „Heldur í raun og veru bakka inn í 90´s-ið og inn í einhvers konar annars konar framtíð. Það má eiginlega kalla þetta svona retro fútúrisma."Þetta sé því í raun framhald á rannsóknum og tilraunum sem á sínum tíma hefðu getað farið í aðrar áttir sem hann ætli að prófa núna. „Annars hefur þetta náttúrlega alltaf verið þannig að maður er bara að reyna að uppfæra þetta í nútímaveruleika í hljóð- og rýmisupplifun."Dagskrá kvöldsins hefst klukkan 18, fyrr en almennt gengur og gerist, að kvöldi laugardagsins 30. maí og hægt verður að koma saman á útisvæði við Höllina áður en GusGus tendrar danssprengjuna.