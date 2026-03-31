Mót­efni gegn af­mennskun og kúgun

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Biggi, Margrét Rán og Daníel Ágúst munu hækka valin sýnis­horn úr niður­stöðum reif-rannsókna og tón­listar­til­rauna Gus­Gus upp í 11 á tón­leikunum í Höllinni í maí. Mynd/Aðsend

Gus­Gus ætlar að sprengja sumarið í gang í lok maí með heil­mikilli dansveislu sem Biggi Veira lýsir sem ákveðnu viðbragði við af­mælistón­leikum síðasta árs þar sem miklu færri en vildu komust að þegar bandið reif stemninguna í Höllinni í tætlur.

„Þetta eru í raun og veru bara viðbragðstón­leikar af því að það var svo mikið stuð í fyrra,“ segir Biggi Veira um tón­leika Gus­Gus í Höllinni 30. maí, sem eru meðal annars hugsaðir sem sára­bót fyrir þau sem komust ekki á 30 ára af­mælistón­leikana í fyrra.

Biggi leggur áherslu á að ekki standi til að endur­taka af­mælis­veisluna. „Við erum í raun og veru bara að fara að prófa að stilla aðeins hærra í reifinu og aðeins niður í poppinu þannig að þetta verður aðeins öðru­vísi dag­skrá og meira partímiðuð.“

Stefnan er því nú tekin á aðeins öðru­vísi upp­lifun en síðast. „Líka bara til þess að þau sem komu í fyrra og voru ánægð en eru til í að sparka sumrinu í gang með okkur geti þá bara komið aftur og fengið alls konar annað.

Reifið verður að lifa

Upp­leggið er í raun og veru að byrja þetta sumar í góðu stuði og ekki veitir af eins og heimsástandið er. Ef við eigum að komast áfram sem mann­kyn þarf að fram­leiða mótefni gegn kúgun, af­mennskun og sjálfs­eyðandi sam­félagi. Reiflistin þarf því að lifa og Gus­Gus mun blása í hana lífi af öllu afli,“ segir Biggi.

„Við fengum ótrú­leg viðbrögð eftir síðustu tón­leika. Það var ljóst að fólk vildi meira,“ bætir Daníel Ágúst, félagi hans, við. „Þess vegna förum við aftur í Höllina. Þetta verður stærra og hærra og tón­listin verður sam­ofin tauga­kerfinu þínu.“

Reiknað er með um­tals­verðum gesta­gangi á sviðinu í maí og Biggi segir þegar búið að ganga frá því að Birnir, einn vinsælasti rappari landsins, mæti til leiks. „Okkur langar að spila eitt­hvað af nýja efninu sem við erum að vinna með. Við erum aðeins búnir að spila eitt­hvað af þessum lögum „læf“ og þeim hefur verið vel tekið.“

Þar á meðal er það sem Biggi kallar „reif teknó“ lag sem Gus­Gus gerðu með Birni og kemur út 9. apríl. „Þannig að mig langar dálítið að spila eitt­hvað af þessu nýja reif, eða dans­stöffi, sem er svolítið meira „up­beat“ og við erum að vinna með.

Þótt ég hafi aldrei tekið jafn langa tón­leika og í fyrra þegar við spiluðum ein­hver 24 lög í tvo og hálfan tíma þá voru nokkur danslög sem við tókum ekki en ætlum að gera það núna.“

Ein­beittur partívilji

DJ Margeir, ein­hver áhrifa­mesti plötu­snúður landsins og lykilmaður í þróun ís­lenskrar danstón­listar, stígur einnig á svið og hann segir mark­mið kvöldsins ein­falt: „Að breyta Laugar­dals­höllinni í stærsta dans­gólf landsins í eina kvöld­stund og láta þúsundir hjarta slá í takt.“

Veiran segist hafa fylgst með elektrónískri tón­listar­menningu í ára­tugi, gegnum þann níunda og þann tíunda þar sem reifið sprakk út með til­heyrandi undrum og stór­merkjum.

„Þetta var bara eitt­hvað svo áhuga­vert sem kom með reif-kúltúrnum í 90´s-inu og ein­hvern veginn miðað að mann­legri harmóníu þannig að þetta varð að mann­bætandi fyrir­brigði.

Þetta er í raun og veru vilji til partístands, bara vera saman í nánd við annað fólk. Við erum náttúr­lega hóp­dýr þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkar meintu geðheilsu að ná upp góðri hóp­til­finningu.

Ég meina, bara eitt gott kvöld á geðveiku reifi, þar sem allir eru ein­hvern veginn að tapa sér í mómentinu, fyllir mann ein­hvern veginn trú á öllu. Bara gleði í loftinu og allir brosandi.

Nota­drjúgur gjörningur

Gus­Gus er greini­lega ekki enn komið fram yfir síðasta neyslu­dag eftir rúm 30 ár þannig að reifið hlýtur að mega teljast endingar­gott?

„Mér finnst gjörningurinn sem startaði þessu bandi hafa verið dálítið nota­drjúgur en í honum fólst ein­hvern veginn að leika okkur að því að búa til svona klúbba- og „under­ground“-skotið popp, sem þróaðist kannski út í að verða líka svolítið elektrónískt,“ segir Biggi um „popps­miðjuna“ Gus­Gus.

Biggi segist, í samtölum við goðsögnina Bjarka teknó, hafa komist að því fyrir nokkrum árum að það væri vafa­samt hversu lengi væri hægt að finna upp á ein­hverju nýju. „En það væru mjög mikil tækifæri fólgin í því að blanda ólíkum hug­myndum, úr fortíð, nútíð og öðru, saman.

Mér fannst þessi niður­staða okkar Bjarka alla­vega vera ágætis palletta til að vinna með og þá fer maður svolítið að leita að ein­hverju sem skoða mætti betur. „Og það er náttúr­lega það sem við erum að gera núna, að fara aðeins til baka í 90´s-ið og reyna ein­hvern veginn að vinna með það væb og blanda 80´s frekar frjáls­lega saman við það.“

Annars konar framtíð

Biggi segir að með þessari að­ferð reyni Gus­Gus að finna leið inn í „annars konar framtíðartón­list“ án þess að fara bein­línis í gegnum það sem hefur gerst í milli­tíðinni. „Heldur í raun og veru bakka inn í 90´s-ið og inn í ein­hvers konar annars konar framtíð. Það má eigin­lega kalla þetta svona retro fútúr­isma.“

Þetta sé því í raun fram­hald á rannsóknum og til­raunum sem á sínum tíma hefðu getað farið í aðrar áttir sem hann ætli að prófa núna. „Annars hefur þetta náttúr­lega alltaf verið þannig að maður er bara að reyna að upp­færa þetta í nútíma­veru­leika í hljóð- og rýmis­upp­lifun.“

Dag­skrá kvöldsins hefst klukkan 18, fyrr en al­mennt gengur og gerist, að kvöldi laugar­dagsins 30. maí og hægt verður að koma saman á útis­væði við Höllina áður en Gus­Gus tendrar dans­sprengjuna.

