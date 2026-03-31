Út­lit fyrir að rætist úr páskaveðrinu og ASÍ kallar eftir frum­kvæði frá ríkis­stjórninni

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Í hádegisfréttum fjöllum við um vonskuveðrið sem verið hefur víða um land í dag. 

Við ræðum einnig við veðurfræðing um útlitið fyrir páskahelgina og hann virðist nokkuð bjartsýnn þrátt fyrir umhleypingar í dag.

Einnig verður rætt við Finnboga Hermannsson forseta ASÍ sem segir brýnt að stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins komi sér saman um aðgerðir til að ná tökum á neikvæðri þróun í efnahagslífinu.

Að auki verður rætt við formann Sjálfstæðisflokksins Guðrúnu Hafsteinsdóttur en henni hefur verið stefnt fyrir meiðyrði af Solaris samtökunum. 

Í íþróttapakka dagsins förum við yfir úrslitakeppnina í körfuboltanum og hitum upp fyrir landsleikinn gegn Haítí.

