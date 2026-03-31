Hellisheiði hefur verið lokað á nýjan leik og á það sama við um Þrengsli. Á vef Vegagerðarinnar segir að krapi sé víða á vegum þar og snjóþekja einnig. Þungfært er á Mosfellsheiði.
Hellisheiði er lokað í báðar áttir. Henni er lokað í austurátt vegna umferðaróhapps og í vesturátt vegna bíla sem sitja fastir á heiðinni. Vegagerðin segir unnið að björgun.
Fólki sem reyndi að keyra í vesturátt yfir heiðina í morgun var snúið við. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, var ein þeirra sem var snúið við. Í tilkynningu frá flokki hennar kemur fram að blaðamannafundi sem Guðrún ætlaði að stýra um efnahagstillögur hennar klukkan tíu hefði verið frestað vegna þess að formaðurinn kæmist ekki yfir Hellisheiði í tæka tíð.
Þá eru Þrengsli lokuð vegna bíls sem þverar veginn.
