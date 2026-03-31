Lífið

Kom gríðar­lega stórum hlut í gegnum kleinuhring án þess að skemma hann

Stefán Árni Pálsson skrifar
Vill Neto fór mikinn í síðasta þætti af Taskmaster.
Vill Neto fór mikinn í síðasta þætti af Taskmaster.

Í síðasta þætti af Taskmaster fengu gestir þáttarins fjölmörg skemmtileg verkefni. Eitt af þeim var að koma eins stórum hlut og hægt er í gegnum gatið á kleinuhring án þess að eyðileggja hann.

Vilhelm Neto fór frumlega leið að verkefninu. Hann einfaldlega fór með falleg orð um fjölskylduna sína og sagði þau í gegnum kleinuhringinn. Villi vildi meina að það væri í raun gríðarlega stór hlutur.

Gjörningurinn heppnaðist það vel að Villi fékk einfaldlega flest stig í þessari þraut eins og sjá má hér að neðan.

Klippa: Kom gríðarlega stórum hlut í gegnum kleinuhring án þess að skemma hann
Taskmaster – Ísland


