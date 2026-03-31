Í síðasta þætti af Taskmaster fengu gestir þáttarins fjölmörg skemmtileg verkefni. Eitt af þeim var að koma eins stórum hlut og hægt er í gegnum gatið á kleinuhring án þess að eyðileggja hann.
Vilhelm Neto fór frumlega leið að verkefninu. Hann einfaldlega fór með falleg orð um fjölskylduna sína og sagði þau í gegnum kleinuhringinn. Villi vildi meina að það væri í raun gríðarlega stór hlutur.
Gjörningurinn heppnaðist það vel að Villi fékk einfaldlega flest stig í þessari þraut eins og sjá má hér að neðan.