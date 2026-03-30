Kanadíska söngkonan Céline Dion hefur tilkynnt endurkomu sína inn á tónleikasviðið eftir áralangt hlé. Hún mun halda röð tónleika í haust í Paris La Défense Arena, stærsta innanhússleikvangi Evrópu. Þetta verður fyrsta stóra tónleikaröð hennar síðan hún dró sig úr sviðsljósinu árið 2022.
Frá þessu er greint á bandaríska miðlinum Variety Magazine. Dion aflýsti tónleikaferðalagi um Norður-Ameríku vegna vöðvakrampa í andliti og tilkynnti síðar að hún hefði greinst með stiff-person heilkenni (SPS).
Nú hefur hún því varið rúmum þremur árum í að safna kröftum og er tilbúin að skemmta áhorfendum á ný. Í myndbandskveðju sem sýnd var á skjá við Eiffel-turninn í París, þar sem Dion hélt einnig glæsilegan afmælisfögnuð, segist söngkonan fá bestu afmælisgjöf lífs síns í haust.
„Ég fæ tækifæri til að sjá ykkur og koma fram fyrir ykkur aftur í París, frá og með september! Mér líður vel, ég er sterk, ég er spennt, augljóslega svolítið stressuð, en umfram allt er ég þakklát ykkur öllum! Ég elska ykkur öll og sé ykkur bráðlega!“