Förgun bóka áþekk því að lóga gæludýrum Þórarinn Þórarinsson skrifar 31. mars 2026 10:01 Ólíkt því sem ætla mætti fékk bóksalinn Bjarni Harðarson sting í bakið en ekki hjartað þegar hann sá frétt um að bækur Þórbergs Þórðarsonar og Halldórs Laxness hefðu fundist í pappírsgámi hjá Sorpu. Þær notuðu bækur sem Bjarni bóksali Harðarson í Bókakaffinu tekur við í tonnatali komast, eðli málsins samkvæmt, ekki allar í endursölu og enda í Sorpugámum. Með Bjarna sem millilið friðar fólk þó samviskuna enda segir hann förgun bóka ekki ósvipaða því að að lóga gæludýrum. „Við fáum ofsalegt magn. Þetta eru tugir kassa í hverri viku,“ segir bóksalinn Bjarni Harðarsson og giskar á að Bókakaffi hans á Selfossi og útibú þess í Reykjavík taki vikulega við einu til tveimur vörubrettum af notuðum bókum.„Hluti af því fer náttúrlega í förgun. Það segir sig bara sjálft. Gamlar metsölubækur verða yfirleitt ekki aftur metsölubækur. Þó að sumir höfundar nái því að verða svolítið klassískir þá eru aðrir vinsælir höfundar sem ná því bara alls ekki og það er ekkert endilega alltaf eitthvert réttlæti í því.“ Bjarni segist þannig oft sjá gamla og mjög merkilega höfunda liggja óbætta hjá garði og þá líkast til oftar en ekki ofan í gámi. „En það er alltaf einhver að leita að einhverju óvenjulegu þannig að maður þarf að eiga allt,“ heldur Bjarni áfram og bætir við að það sem honum finnist svo ánægjulegt við að höndla með gamlar bækur sé að þær fljóti utan meginstraumsins. „Þar eru það víðsýnin og sérviskan sem lifa.“ Friðar samvisku bókafólks Viðbrögðin við frétt Vísis um að rithöfundurinn Hallgrímur Helgason hafi rekist á sígild verk þeirra Halldórs Laxness og Þórbergs Þórðarsonar í ruslagámi í Sorpu benda til þess að í hugum margra sé það nánast glæpsamlegt athæfi að henda bókum í ruslið.Bjarni kannast vel við að stundum taki það fólk sárt að horfa á eftir bókum sínum í ruslagáma. Hann segir það því tvímælalaust hluta af starfi sínu að friða samvisku fólks með því að taka við bókum, flokka þær og sjá síðan um að farga því sem ekkert bendi til þess að geti átt framhaldslíf. „Það er tvímælalaust partur af þessu en við vinsum náttúrlega líka úr það sem nýta má og bækurnar rata svona að einhverju leyti til sinna. Í þessum undarlega leik sem lífið er þá fæ ég stundum á tilfinninguna að ég hafi allt í einu, algerlega óforvarandis, tekið með einhverjum hætti við af tengdaföður mínum.Hann var dýralæknir hér í héraðinu, afskaplega vinsæll og óskaplega skemmtilegur maður. Hann fór fyrir nokkrum árum og er sárt saknað. Þótt hann hafi aðallega verið í hrossageldingum og ýmsu svona sem tengdist búskapnum hérna áður,“ segir Bjarni og bætir við að eftir því sem árin liðu hafi hann verið meira í því að lóga gæludýrum. „Og þegar ég tek við þessum kössum þá finnst mér stundum eins og ég sé í einhverju svipuðu og hann, að lóga gæludýrum. Vegna þess að af hverju þarf dýralæknirinn að lóga gæludýrunum?Af því að fólk vill ekki gera það sjálft. Það er bara vel skiljanlegt og þetta er líka skiljanlegt með bækurnar.“ Fjörutíu bananakassar Bjarni segir gríðarlega flokkunarvinnu fylgja því að taka jafnt og þétt við öðru eins magni bóka allan ársins hring enda þurfi að fara yfir hverja einustu bók. Fyrst eru hafrarnir flokkaðir frá sauðunum gróflega en að því loknu er komið að því að „spyrja tölvuna“ og kanna lagerstöðu þess sem talið er eiga endursölumöguleika.„Og þá er aftur síað úr ef við eigum of mikið. Við viljum eiga mörg eintök af hverri bók sem á sér sölumöguleika en við höfum ekki pláss sé það eitthvert stórt upplag.“ Bjarni segist hafa ágætis geymslupláss undir bókalagerinn þar sem nýbúið er að stækka gólfflötinn um hátt í 100 fermetra með því að bæta við millilofti. „Og það fyllist allt jafnóðum.“Bjarni segir að eðlilega berist mest af bókum í útibúið í Ármúla en „við reynum alveg að fá fólk sem er með mjög mikið til að koma austur fyrir fjall og sumir eru bara alveg mjög til í það. En langmest kemur auðvitað í Ármúlann og þaðan keyrum við alltaf eina jeppaferð í hverri viku og jeppinn okkar tekur mikið. Við erum með Hi-Lux jeppa í þessu. Hann er nú reyndar í viðgerð núna en þessi gamli Hi-Lux, hann tekur 40 bananakassa af bókum sem eru samanlagt yfirleitt svona vel yfir tonni. Bakverkur yfirvofandi Þannig að þegar maður hleður því í bíl og úr bílnum þá veit maður alveg af því að maður hafi verið að gera eitthvað. En þetta er holl vinna,“ segir Bjarni og bætir við, aðspurður, að bóksalinn fái alls ekki sting í hjartað þegar hann sér fréttir af bókum í gámum og fari að velta fyrir sér hvaða dýrgripir hafi mögulega farið í súginn. „Nei. Ég fékk sko sting í bakið vegna þess að ég hugsaði að nú yrði talað við mig og það þýðir að ég fæ þá enn fleiri kassa og þurfi að fara þrjár ferðir í viku og hvernig fer þá bakið á mér nú um páskana?En svo er ég nú svolítið heppinn. Ég er kominn með úrvalslið í vinnu og meira að segja svo gott að ég er að fara í smá frí. Þannig að þó að það komi gusa þá lendir hún á öðrum en mér."