Reykjavíkurborg iðaði af lífi, fjöri og veðurviðvörunum um helgina og stjörnur landsins deildu alls konar gleði á samfélagsmiðlum. Skvísumyndir, glamúr, afmælisfjör og bikinímyndir báru þar hæst.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Plötusnúðurinn Ísabella Lena birti pæjumyndir og segist elska allar sínar tíkur.
View this post on Instagram A post shared by Ísabella Lena x Bellamix69 (@isabellalena)
Áhrifavaldurinn Katrín Lóa skellti sér í gufu.
View this post on Instagram A post shared by Katrín Kristrúnardóttir (@katrinloa1)
Þjálfarinn Gummi Emil opnaði heimasíðu og birti myndasyrpu af sér og rísandi samfélagsmiðlastjörnunni Unni Borg. Rosalegt kombó.
View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Emil Hercules Jóhannsson (@gummiemil)
Söngkonan Bríet fagnaði 27 ára afmæli sínu með því að fara í sveitina og halda svo upp á það með sínum nánustu vinum.
View this post on Instagram A post shared by BRÍET (@brietelfar)
Fegurðardrottningin og fyrirsætan Birta Abiba fór á sitt fyrsta ródeó í Bandaríkjunum.
View this post on Instagram A post shared by Birta (@birta.abiba)
Fyrirsætan Ava Hilmars naut sín í sólinni í Miami.
View this post on Instagram A post shared by Ava Hilmarsdóttir (@avahilmars)
Útvarpskonan Jóna Margrét fór út með kollega sínum Guðjóni Smára og hann smellti af nokkrum myndum.
View this post on Instagram A post shared by Jóna Margrét (@jonamargret_)
Samfélagsmiðlastjarnan Brynhildur Gunnlaugsdóttir pósaði í íþróttagallanum.
View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)
Markaðsstjórinn og sjónvarpsstjarnan Eva Laufey Kjaran birti einlæga færslu á Instagram þar sem hún ræddi meðal annars um að æfa sig í að sleppa tökum á tölunni á vigtinni.
View this post on Instagram A post shared by Eva Laufey Kjaran (@evalaufeykjaran)
Lana Björk eigandi Kenzen sport fagnaði 23 ára afmæli sínu.
View this post on Instagram A post shared by Lana Björk Kristinsdóttir (@lanabjork)
Gugga í gúmmíbát áhrifavaldur og stjarna hélt upp á það með henni.
View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
Elvar Orri skálaði í síðasta skipti í bili en kemur aftur í skálið síðar.
View this post on Instagram A post shared by Guðmundur Elvar Orri Pálsson (@elvar0rri)
Hjúkrunarfræðingurinn Viktor Andersen segir út með gæruna og pósar í gæru. Hann fór í bústað með vinkonu sinni Svönu Guðjónsdóttur.
View this post on Instagram A post shared by Viktor Heiðdal Andersen (@viktor.andersen)
Ofurskvísan Kamilla Bjarna fór í heita pottinn.
View this post on Instagram A post shared by Kamilla Rós (@kamillabjarna)
Húðdrottningin Helga Sigrún Hermannsdóttir eigandi Dóttir Skin og dansari rifjaði upp skemmtilega stund með Páli Óskari.
View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun)
Raunveruleikastjarnan og bílapæjan Magnea Björg Jónsdóttir birti skemmtilegar skíðamyndir.
View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj)
